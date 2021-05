A kerítésen túlról lőhették le a család cicáját – brutális állatkínzás Hajdú-Biharban

A kerítés mögül lőhettek be egy bocskaikerti telekre, két hét alatt három lövést adtak le egy család két macskájára – tudta meg a Debreceni Nap.

A portálnak nyilatkozó családtag elmondta, csütörtök késő délután valaki egészen közelről lőhetett be a kertbe, ráadásul úgy, hogy 3-4 ember is ott tartózkodott. Egy másik macskát néhány hete szintén meglőttek, de ő szerencsésen túlélte. A csütörtökön eltalált cicát azonnal állatorvoshoz vitték, de már nem tudtak segíteni rajta.

Közben a rendőrséget is kihívtuk, akik a helyszínre érkezve szemléztek, fotóztak, és közelben lakótól egy légpuskát le is foglaltak. Velük egyébként pont a macskák miatt romlott meg a viszony. Állítólag a macskák tyúkokat fojtottak meg a területükön. Persze a családom ezt sosem látta. Nekünk ezekről az esetekről sohasem számoltak be. Ha megtették volna, mi bizony megoldást kínáltunk volna számukra. Semmiképp sem a gyilkolás a megoldás!