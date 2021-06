Nincs egyetlen törvényes képviselője sem már a Dunaferrnek, a dolgozók a tavalyi juttatásaikra várnak

Sem a mostani dolgozók, sem az onnan nyugdíjba mentek nem tudják, mi lesz a pénzükkel a bizonytalan helyzet miatt.

A 24.hu cikke szerint a dolgozók nem tudják, hogy mi lesz a Dunaferrnél a még tavaly karácsonyra járó, de ki nem fizetett, fejenként 120 ezer forintos pulykapénzzel, de a nyugdíjasok sincsenek megnyugodva: ők azt nem tudják, hogy mi lesz azzal a 23 ezer forintos kiegészítéssel, ami azoknak jár, akik lgalább 25 évet lehúzva mentek nyugdíjba a gyárból. A cikk szerint gyelőre az sem ismert, hogy a cég mikor utalja a többi elmaradt juttatást, vagy hogy a munkások mikor kapják újra, szabályosan egy összegben meg a havi fizetésüket.

Fotó: wikipedia CC BY-SA 3.0/Akutyambuksi

A Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség a dolgozók nevében jobb híján a tavaly szeptember végéig regnáló cégvezetőnek, a magát azóta is általános veérigazgató-helyettesnek tituláló Evgeny Tankhilevicsnek írt levelet. Ebben azt kérték, hogy adjon tájékoztatást a ki nem fizetett juttatásokkal, a tavalyi pulykapénzzel az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulással, és hogy a cég nyugdíjasainak mikor fizetik ki törzsgárda kötvény utáni járadékot. A 24.hu úgy tudja, a szakszervezet még nem kapott választ a június 3-ai levelére.

A Dunaferr Ifjúsági Szervezet az RSM és HR-igazgaónak, Sevcsik Mónikának írt egy hasonló tartamú levelet június 2-án. A cikk szerint a júniusra kiadott – a kollektív szerződés helyett rendszeresített – munkáltatói utasítás tervezetében nem szerepelt a szabadságos bér kifizetése, az önkéntes magánnyugdíjpénztári hozzájárulás, valamint a korábban már említett juttatások kifizetése, ezért érdeklődtek, hogy egyáltalán számíthatnak-e még ezekre.

A cikk szerint a Dunaferrnál 8 hónapja két részletben érkezik a havi fizetés, ami a Munka törvénykönyvének előírásaiba ütközik. A szervezet már jelezte a HR-nek, hogy van olyan dolgozó, aki a hiteltörlesztés miatt rendre pénz nélkül marad 10-e után. Ezért is kérik a válaszadást arról, hogy mikortól kaphatják újra egyben a fizetésüket, de a kollektív szerződés és az érdekképviseleti kapcsolatok helyreállítását is sürgetik.

A 24.hu cikke szerint a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség a dolgozóknak is készített egy tájékoztatót, ebből az derült ki, hogy még mindig nem sikerült a törvényes működés feltételeit helyreállítani. A május 6-ai közgyűlés határozata alapján megválasztott új vezetőket még mindig nem jegyezték be, mivel Sevcsik Mónika május 14-én a határozat felülvizsgálata miatt indított pert, így annak végrehajtását a per lefolytatásáig felfüggesztették.

A cikk szerint jelenleg egyetlen törvényes képviselője sincs a cégnek, holott háromnak kellene lennie. Május 31-én lejárt Mkrtchan Oleg és Tetyana Taruta együttes képviseleti joga is, a május 6-án megválasztott képviselőkről pedig nem tudni, hogy mikor jegyzik be őket – ha bejegyzik őket egyáltalán. Emiatt továbbra sincs cégvezetés, igazgatóság, felügyelőbizottság, könyvvizsgáló, elfogadott mérleg.

A szakszervezeti tájékoztató szerint miközben a munkáltató által kiadott tájékoztató szerint van tőkeerős befektető (a Safin GmbH), aki megmenti a céget, aközben a cégnél továbbra is bármunkát végeznek csak. Eközben sok dolgozó elment már, így mára csak alacsony termelési szintet képesek kiszolgálni a szakszervezet szerint, holott a piaci körülmények kedvezőek.

A cégbírósági iratok alapján – írja a 24.hu – a hitelezők időközben több végrehajtást indítottak a cég ellen.

Forrás: 24.hu