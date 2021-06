Több mint hárommillió adag kínai vakcina maradt a magyar állam nyakán, 35 milliárd forintot buktunk rajta

Magyarország az egyetlen ország az Európai Unióban, ahol nem vakcinahiány van, hanem vakcinabőség állapította meg Orbán Viktor a szokásos pénteki rádióbeszédben, azonban halomban áll a kínai vakcina itthon számolt be róla a b1.hvgblog.hu.

A vakcinabőség ugyanakkor egyáltalán nem pozitívum, tekintve, hogy az oltási program gyakorlatilag leállt/elérte a zenitjét. Ezt a kormány is tudja. György István államtitkár ugyancsak pénteken közölte, hogy

aki akarta, már beoltatta magát.

Már főként csak a második dózisok adminisztrálása maradt hátra. Ez látszik pl. abból, hogy szombaton alig 6 ezer oltást adtak be. Az oltásra jelentkezők száma az utóbbi héten alig 1%-kal nőtt. Az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ a tagállami kormányok adatain alapuló összesítése azt mutatja, hogy

Comirnatyból (Pfizer/BioNTceh) 4,3 millió dózis érkezett péntekig Magyarországra, ebből 3,6 millió oltottak el.

Ugyanez a Modernánál 626 ezer érkezett és 536 ezer beadott adag.

Az orosz Gemaleja Szputnyik V nevű vakcinájából 2 millió érkezett, 1,7 milliót adtak be.

A Vaxzevria (korábban AstraZeneca) 1,5 milliót küldött, bő 800 ezret adtak be belőle, de ez is bőven 1 millió fölé fog menni, mert most esedékes a halasztott második dózisok adminisztrálása.

Az alacsony magyarországi vakcinafelhasználási ráta egy dologból következik:

az Orbán-kormány iszonyúan túlrendelte magát a kínai Sinopharm oltóanyagából. Az ECDC adatai szerint a Beijing CNBG-nek nevezett vakcinából 5,2 millió érkezett Magyarországra, de csak alig harmadát adták be, több mint 60% raktárban áll.

És tekintve, hogy még a kormány szerint is beoltatta magát, aki akarta már ott is marad.

A Sinopharm/Beijing CNBG egyszerre a legkorszerűtlenebb-legelavultabb technológián alapuló, ezért a legkevésbé hatékony, egyúttal azonban a messze legdrágább vakcina, azonban ebből érkezett a legtöbb Magyarországra.

Legelavultabb azért mert magát az elölt/inaktivált koronavírust tartalmazza. A hatékonyságát még maguk a kínaiak is megkérdőjelezték, ahogy a magyar szakhatóság, az OGYÉI és az Egészségügyi Világszervezet, a WHO is. A hatékonyságát továbbá Bahreinben, az Emirátusokban és Szerbiában is megkérdőjelezték. Ezekben az országokban 3. dózist is adnak azoknak, akiknek kettő után nincs ellenanyaguk és ezt igénylik.

Az ára mindezek ellenére éppen a Sinopharmnak a legmagasabb:

Magyarország dózisonként 30 eurót + 5% áfát fizetett érte. Ez a jelenlegi árfolyamon több mint 11 ezer forint. A New York Times összesítése szerint ez több mint kétszerese például a Pfizer árának (5500 forint), majdnem négyszerese a Szputnyikénak (3 ezer forint), és csaknem hússzor annyi, mint az AstraZeneca egy adagja (660 forint).

A szerződés szerint ugyanis a kínai gyártónak és forgalmazónak (egy NER-közeli csomagolócég közbeiktatásával) 4 hónap alatt 5 millió dózist kellett szállítania. Viszont ennek a 70%-át, 3,5 millió adagot csak az utolsó részletben, június 15-ei határidővel.

A túlnyomó többség, 70% akkorra volt ütemezve, amikorra tudható volt, hogy lesz elegendő az EMA-engedélyes, bevizsgált vakcinából is.

Ezt a kormány tudta a legjobban, mert ők írták alá a brüsszeli beszerzésű anyagok szerződését, amiben szerepelt a szállítási ütemezés is – még novemberben, 2 hónappal a kínaiakkal létrejött megállapodás előtt.

A szerződés szerint a Sinopharm-vakcina szavatossági ideje 6 hónap, tehát november végén kell kiönteni őket.

Arra sincs sok esély , hogy Kína visszavegye a fel nem használt mennyiséget. Könnyen lehet, hogy minapi pekingi útján Szijjártó próbálta felvetni a lehetőséget. Erre Kína, amelyik jól tudta, hogy a magyar állami gyógyszerellátó kőbányai raktárában hegyekben áll a fel nem használt Sinopharm

– hozzávágott további 200 ezer adagot.

A magyar állam végsősoron 5 millió adagot rendelt, 5,2 millió kapott Kínától. Azt nem lehet tudni, hogy a nem kért 200 ezret is kifizetették-e. Anélkül összesen 150 millió eurót, 54-55 milliárd forintot fizettünk érte.

Egymillió embert oltottak be vele, sokakat hatástalanul, mintegy 10% nem ment el a második adagért. Elég lett volna belőle kétmillió, mint a Szputnyikból, és még mindig maradt volna.

Eltekintve attól, hogy még a beadott dózisok közül is kevés volt hatékony, túlrendelés, a több mint 60%-nyi el nem oltott, raktárban maradt Sinopharm-adag miatt

Magyarország nettó vesztesége 100 millió euró, csaknem 35 milliárd forint.

Forrás:b1hvgblog.hu