"A király meztelen" – Kitálalt Orbán volt minisztere – Pálinkás József szerint azért tartanak ki még a kormányfő mellett a politikustársai, mert "az egzisztenciájuk függ tőle"

Pálinkás szerint "sokan azért maradnak Orbán mellett, mert az egzisztenciájuk függ tőle". A Telexnek adott interjúban elmondta, hogy azoknak, akik a Fideszt 1996–98 után támogatták, és még ma is támogatják, meg kell érezniük, hogy "ez már nem az, amit akkor támogattak, a király meztelen". Hozzátette: Orbán nagyot változott 2002 és 2021 között. A folyamat Pálinkás szerint 2010-től olyan mértékben felgyorsult, és még pillanatnyilag is olyan mértékben romlik, hogy úgy gondolta, neki is szólnia kell. Orbán Viktor egykori minisztere és volt harcostársa közölte azt is, hogy a Fidesznek annyi köze van a keresztény ideológiához, mint neki a buddhizmushoz.

Az első Orbán-kormány oktatási minisztere, aki most az Új Világ Néppárt miniszterelnök-jelöltje, 2018-ig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt vezette. Erről az időszakról a Telexnek adott interjújában azt mondta:

Nagyon sok kormányzati ember keresett meg azzal, hogy nyúljak bele a pályázati rendszerbe

Pálinkás hivatala akkoriban többek között a magyar mikro- és kisvállalkozások innovációs pályázatait intézte.

Az elnök szerint több miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár jelent meg az irodájában, hosszabb-rövidebb listákkal, mely pályázatokat kellene előnyben részesíteni. Bár volt politikai nyomás, de Pálinkás szerint

nem jártak sikerrel.

"Eljön, nyilván elkezdünk beszélgetni, hogy milyen az időjárás, hogy vannak a gyerekei, előveszi a papírt, és azt mondja, ez a pályázó megkereste őt, és azt szeretné, hogy ők nyerjenek” – mesélte Pálinkás. Hozzátette, hogy

végül nem az nyert, akit nyomtak, de ezek után egy államtitkár azt érzékeltette, hogy lesz majd itt ejnye-bejnye.

Szerinte

Orbán Viktor most olyan politikát folytat, amelyet nemhogy elfogadni nem tud, de nem is érti igazán.

Például miért kell a magyar közéletet felhergelni olyanokkal, hogy a magyar adófizetők terhére Magyarországra hoz egy kínai egyetemet – tette hozzá a Telexnek adott interjújában Pálinkás József.

Orbán Viktor és Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Természettudományi Kutatóközpont új épületének ünnepélyes átadásán a budapesti Info Parkban 2013. november 15-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Pálinkás – aki az első Orbán-kormány idején még miniszter volt – arról is beszélt a lapnak, hogy a kormányfő a szemében folyamatosan romlott, párhuzamosan azzal, ahogy nőtt a ma már korlátlannak számító hatalma. Szerinte ezt a lejtmenetet más is látja, de a kormányfő mellett maradnak, mert az egzisztenciájuk függ tőle.

"Amikor 2002-ben a Fidesz elveszítette a választást, akkor fogtam a táskámat, személyes irataimat, visszamentem az egyetemi dolgozószobámba, és tanítottam tovább".

Rogán Antal vagy Kósa Lajos el is éldegélhetne valamelyik kastélyában, de egyébként mit csinálhatnának? Legtöbbjüknek nincs semmilyen előzetes teljesítménye, tapasztalata

– mondta.

Hozzátette:

Másrészt láttam én már ötvenhez közeli fideszes képviselőt hisztérikusan sírni, amikor nem jutott be a parlamentbe, mert akkor jött rá, hogy te jó isten, mit fog csinálni.

Közölte azt is:

Én nem a NER-t, hanem a Fideszt támogattam. 1998 és 2002 között tagja voltam a kormánynak, majd kétségtelenül segítettem a Fideszt, pontosabban Orbán Viktort 2002 és 2005 között, hogy a Fidesz egy valódi néppárt legyen. A NER létrejöttében nekem már nem volt szerepem, 2008-ban kiléptem a politikából, és 2014-ig életem egyik legjobb munkáját végeztem az Akadémia elnökeként. Eközben nekem a NER-hez legfeljebb annyi viszonyom volt, hogy időnként beszélgettem a miniszterelnökkel. Természetesen láttam, érzékeltem, hogy mi folyik, néha el is mondtam a véleményemet, főképp, ha megkérdezték.

Hozzátette:

Lelkiismeret-furdalásom nincs, de nem szeretném, ha ez a rendszer még sokáig folytatódna.

Kiemelte azt is, hogy

Azoknak, akik a Fideszt 1996–98 után támogatták, és még ma is támogatják, meg kell érezniük, hogy ez már nem az, amit akkor támogattak, a király meztelen. Van Magyarországon sok ezer ember, aki figyel a szavamra, akkor is, ha nem produkálok sok ezer lájkot a Facebookon.

Beszélt az előválasztásról is, a miniszterelnök-jelölti győzelméhez nem fűz sok reményt, mert szerinte a pártok támogatottsága jelentősen meghatározza a jelöltek támogatottságát. Ugyanakkor indul egyéniben is a Hajdú-Bihar megye 1-es választókerületében, ahol a fideszes Kósa Lajos ellenfele lehet, ha ő lesz az ellenzék jelöltje.

Úgy véli, az Új Világ Néppárt sorsa eldől a 2022-es választáson. Ha nem tud frakciót alakítani, akkor feltehetően az történik vele, mint más pártkezdeményekkel: megszűnik.

Nem mondtam, hogy nem a győzelem a cél, az én indulásomnak van egyfajta szimbolikus értelme is, hiszen a jelöltek nagy része – ha muszáj ezt a jobb- és baloldali megkülönböztetést tenni – leginkább a baloldalhoz tartozik, és könnyű is rásütni az egészre, hogy ez a választás igazából csak egy jobb- és baloldal közötti küzdelem. Ehhez képest szerintem arról van szó, hogy az országban létrejött egy olyan politikai berendezkedés, amely egy rettenetesen szétszakított társadalmat preferál, szemben azzal, hogy legyen egy széles középréteg. Én most azt látom, hogy ez a középréteg szűkül, de nem úgy, hogy a gazdagok száma növekszik, hanem hogy egyre több lesz a szegény ember.

Forrás: Telex.hu, HVG.hu, 444.hu

Címlapkép: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd