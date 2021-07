Az érintettek hónapok óta várták, hogy kötelezővé tegyék az egészségügyi dolgozók oltását

Ahogy arról korábban beszámoltunk Orbán Viktor miniszterelnök Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ma elmondta, hogy az egészségügyi dogozók számára kötelező lesz felvenni a koronavírus elleni oltást.



Fotó: Pixabay

Az érintettek szerint már korábban kötelezővé kellett volna tenni az egészségügyi dolgozók oltását – írja az Telex.hu.

Kötelező lesz a koronavírus elleni oltás az egészségügyi dolgozóknak, így csak az dolgozhat az egészségügyben, akit beoltottak.

Az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara egy ideje már várt erre. Elnöke, Balogh Zoltán a lapnak azt mondta:

Hónapok óta több intézményből kaptunk jelzéseket, hogy nehéz úgy megszervezni a munkát, hogy bizonyos kollégák nincsenek beoltva. Most fontos lépést tettek meg, amit korábban is kellett volna.

Balogh szerint a kötelező oltásnak két eredménye lesz:

egyrészt kevesebb egészségügyi dolgozó esik ki az ellátásból megfertőződés miatt, másrészt a pácienseket sem fertőzik meg a szakemberek.

Az elnök szerint biztosan lesznek ellenzői is ennek a döntésnek. Ilyenkor fontos, hogy az adott egészségügyi intézmény menedzsmentje személyesen üljön le velük ezt megbeszélni, hogy megismerje az indokaikat.

Olyan is felmerülhet, hogy valaki egészségügyi okokból, orvosi javaslatra nem adatta be eddig a védőoltást, de Balogh szerint még ez is változhat, mint ahogy idővel az is kiderült, hogy a terhes nők is megkaphatják a vakcinát.

A Magyar Orvosi Kamara rövid közleményben reagált a bejelentésre, amiben azt írják: „Fontosnak tartják és üdvözlik” a döntést.

Hozzátették, nekik nincs hivatalos adatuk arról, milyen az átoltottság az egészségügyi dolgozók között, de „magasabb az átoltottság, mint a lakosság körében.”

Forrás: Telex.hu

Címlapkép: Pixabay