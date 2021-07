41 milliárd forint fölött van a kórházak adóssága

Az orvosi eszközöket beszállító cégek már több hónapja várják, hogy kifizessék őket, de egyelőre még kormányzati akarat sem látszik a helyzet rendezésére.

Már nyolc hónapja nem fizetnek a kórházak a beszállítóknak, miközben az egészségügyi intézményeknél júniusra a kifizetetlen számlák összege elérte a 41,5 milliárd forintot – írta meg a Világgazdaság a Magyar Államkincstár (MÁK) adataira hivatkozva.

A június végi 41,5 milliárdos adósság már így is csökkenést mutat a május végi 42 milliárdos állapothoz képest, de áprilisról májusra 9 milliárd forinttal nőtt meg a kifizetetlen számlák összege.

Rásky László, a kórházi beszállítókat képviselő Orvostechnikai Szövetség (OSZ) főtitkára a lapnak elmondta, már nyolc-kilenc hónapja nem fizetnek a beszállítói vállalkozásoknak az intézmények, a mostani adósság fele már biztosan az orvostechnikai beszállítók felé áll fenn szerinte. A főtitkár úgy látja, a kórházak már nem is "csepegtetnek"tehát gyakorlatilag semmit nem fizetnek ki már a vállalkozások felé. Egyelőre az eszközmegrendeléseken sem látszik, hogy beindultak volna az elektív műtétek, ez a főtitkár szerint két okra vezethető vissza: spórolnak a kórházak, de a humánerőforrás is korlátozott. Ráadásul a nyári időszakban általánosan is kevesebb műtétet végeznek el a szabadságolások miatt.

Az OSZ-nek egyelőre nincs arról hivatalos információja, hogy a kormány foglalkozik-e az adósságrendezés kérdésével, ám Rásky László szerint nyár végén, legkésőbb ősz elején szükség lenne a konszolidálásra – olvasható a cikkben.

A lap szerint a MÁK adataiból az olvasható ki, hogy az intézményeknek az állammal szemben fennálló tartozás összege 0,3 milliárd forint, a beszállítókkal-szolgáltatókkal szembeni tartozás pedig 41,2 milliárd forintot tesz ki, amelyből 0,8 milliárd forint az államháztartáson belülre irányul.

Az adós intézmények száma 294 az adatszolgáltatásra kötelezett 600 intézményből, 30 nap alatti tartozással 142 rendelkezik a fentebb említett 294-ből.

A Honvédkórház adóssága egyik hónapról a másikra 789 millió forinttról 184 milióra csökkent, itt valószínűleg az történt a lap által idézett szakértők szerint, hogy a Honvédelmi Minisztérium anyagi eszközökkel segített a kórházaknak.

Forrás: vg.hu