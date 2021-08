Sötét jövő vár az iskolásokra – nagyon megkésett lépés a diákok beoltása

Nemrég levelet kaptak az iskolák, hogy értesítsék a szülőket arról, hogy lesz oltási lehetőség augusztus utolsó két napján, és mérjék fel az igényeket – írja az ATV.

Az iskolák vállalhatták azt is, hogy oltópontok legyenek, akár az iskolaorvos is be tudja adni a Pfizer-oltást, de kérhetnek olyan orvoscsapatot, amely ezt meg tudja tenni helyben.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint a pedagógusok alapfeladata itt az lenne, hogy a szülőktől begyűjtsék a nyilatkozatokat, hogy hajlandók-e beoltatni a gyerekeket, majd az iskolaorvossal egyeztetni, hogy vállalják-e az oltást.

Az alelnök azt mondta, ez egy nagyon megkésett lépés, mert 8 hét kell, hogy a teljes védelem kialakuljon.

Ha augusztus utolsó napjaiban oltják be a gyerekeket, akkor csak októberben lesznek védettek, amikor a szakemberek szerint a járvány már újra itt lesz. A pedagógusok nem értik, hogy mikor június végén még bent voltak az iskolában, felzárkóztattak, napközis táborokat szerveztek, miért nem akkor adták ki a feladatot, hogy a nyilatkozatokat begyűjtsék

– tette hozzá.

Totyik Tamás azt mondta, a KSH adatai szerint 600-700 ezer között van ez a korosztály, és mintegy 200 ezer olyan gyerek lehet, akit már beoltottak, vagyis 400 ezer gyerek oltását pár nap alatt le akarja bonyolítani a kormány.

Az, hogy az intézményvezető szervezze az oltást, „eléggé furcsa”, mert nem mindenhol van például védőnői szoba, ahol ezt meg lehet biztonságosan oldani. Az újonnan iskolába érkezők adatait ráadásul még nem is ismerik az iskolák, ez is nehézséget okoz.

Az alelnök szerint ezt a körlevelet olyanok írták, akiknek „nem sok köze van az oktatás rendszeréhez”, csak „rálőcsölték” a pedagógusokra ennek a feladatnak a megoldását.

A munkaterheket nem lehet tovább növelni, Európában a magyar tanároknak a legmagasabb a munkaterhelése.

Teljesen elértéktelenedett a tanári fizetés, a pályakezdő pedagógusok bérét ki kell egészíteni ahhoz, hogy a garantált bérminimumnál magasabb legyen

– sorolta a szakember.

Forrás: ATV