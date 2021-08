Lassan megfizethetetlenné válik a jó minőségű pékáru – Egy teljes szektor került veszélybe

A közeljövőben már négyszáz forintnál is drágább lehet a kenyér, emiatt pedig eltűnhetnek a kis pékségek – írja a hang.hu.



Szakértők egyetértenek abban, hogy septemberben 400 forint fölé kúszhat egy kiló kenyér ára a boltok és a pékségek polcain. Ezt elsősorban az alapanyagok drágulására vezetik vissza. 2021 első hat hónapjában a búza ára 30%-kal nőtt a KSH adatai szerint.

Ez a növekedés pedig már most is érezteti a hatását: míg 2020 elején csak 325 forint volt a fehér kenyér átlagára, idén júliusra 395 lett. Innen tényleg csak egy lépés a 400 forint feletti ár. Erre számítani is lehet, hiszen a malomipar augusztusban már drágábban adta a lisztet a pékeknek, és szeptemberben újabb emelésre készülnek. Becslések szerint éves szinten a liszt áremelkedése meghaladhatja majd a 20 százalékot is – írja a hang.hu.

Az alapanyagok mellett az enerigaárak is nőttek, nem is beszélve a bérköltségekről. Raskó György agrárközgazdász, agrárcégvezető szerint a még a drágább búzával és az abból őrölt liszttel számolva sem éri el ez a költségelem a 400 forintnak még a negyedét sem. Azonban egyre jelentősebb tétel a munkabér, amely mostanra elérte a teljes költség negyven százalékát.

