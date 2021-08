Drágulhat az étolaj és a margarin, rekordmagas a repce ára

Újabb csapás a pénztárcánknak, és a bioüzemanyag ára is megasabbra emelkedhet.

A Népszava cikke szerint rekordmagasan áll a repce ára, a rendkívüli emelkedésnek az az oka, hogy Kína felvásárolta az ukrán repcét és az abból készült termékeket is, így az nem jutott el az európai piacokra – magyarázta Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke a lapnak.

Forrás: Illusztráció/pixabay.com CCO

Emiatt több más termék mellett várhatóan megdrágul az étolaj és a margarin, de a bioüzemanyag is. A jelenlegi ár a korábbi tonnánkénti 110-120 ezer forint helyett 185-195 ezer forint között mozog, a nagy kereslet pedig az uniós behozatali lehetőségeket is korlátozza. A nyugat-európai tőzsdéken a repce tonnánkénti ára meghaladja az 520 eurót is a cikk szerint, az élelmiszeriparon kívül az építőiparban is érezteti a hatását a drágulás – utóbbi szegmensben a repceolajat tartalmazó festékeknél jöhet a drágulás.

A lap szerint Kína tudatosan raktározza a termékeket, tavaly decemberben olajnövényből több mint kétszeresére, 1,2 millió tonnára növelte a vásárlást, de búzából és kukoricából is stratégiai mennyiséget raktorozott el. A repce árát az is befolyásolja, hogy a világ legngaobb termelőjének és eladójának számító kanada készletei szűkösek – ez részben az idén náluk pusztító 46 fokos hőség miatt alakult ki.

"Az extrém hiányt fokozza, hogy a kőolaj drágulása miatt nagyon nagy a kereslet olajnövényekre, amelyek a biodízel előállításának alapanyagul szolgálnak. A repce kedvezőbb tulajdonságai miatt a napraforgónál is kapósabb, mivel alacsonyabb a károsanyag-kibocsátása és tárolni is könnyebb"

Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének (Gabonaszövetség) főtitkára szerint az idei hazai termés (körülbelül 700 ezer tonna) 18 százalékkal maradt el a tavaly betakarított mennyiségtől. A hűvös és csapadékos tavasz mellett a megugrott kereslet is belejátszik az áremelkedésbe.

A Népszava cikke szerint a repce a szója alternatívája lehet, a jövő fehérjeforrását látják benne a szakemberek. Ha a szója ára nőni fog a következő hónapokban – amire nagy az esély – , akkor ezt a fogyasztó itthon is meg fogja érezni az olajnövényekből készült termékek drágulásából.

Forrás: nepszava.hu