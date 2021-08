Karácsony: "okosabban, érzékenyebben, és ezért eredményesebben kezeltük a járványt, mint a kormány"

Karácsony Gergely budapesti főpolgármestdr egy interjúban mondta el, hogyan látja a főváros helyzetét, miért előremenekülés a 14 éven aluliaknak adott ingyenes utazási lehetőség, de a járványkezelésre is kitért. Az ellenzék egyik miniszterelnökjelöltje azt is elmondta, mit fog tenni, ha ő kerül kormányra.

Interjút adott a Népszavának Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, az MSZP, Párbeszéd és az LMP közös miniszterelnökjelöltje, amelyben több témáról is szó esett.

A főpolgármester elmondta, a Fudan egyetem ügyében meghozott döntésüket (megvétózzák a fővárosban megrendezni kívánt atlétikai vb-t) azért most jelentették be, mert ugyan korábban volt megállapodás Budapest és a kormány között, hogy az atlétikai vb és más sportesemények és sportlétesítmények fejében milyen fejlesztéseket kap a főváros, ám ezeket a kormány rendre fölrúgta.

(...) Az a kötelességem, hogy érvényt szerezzek a Fővárosi Közgyűlés döntésének, és világossá tegyen az Orbán-kormánynak: itt a vége a sunnyogásnak. A Diákváros elsősorban nem fővárosi ügy, hiszen leginkább a vidékieknek hiányozna az a több ezer kollégiumi férőhely, ami nem épülhetne meg a Fudan Egyetem miatt. A vb támogatásának visszavonásáról azonban nem akartam egy személyben dönteni a járvány alatt érvényben lévő rendkívüli jogrend idején, a Fudan-törvények megszavazása után pedig most először ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, ezért jött el az ideje a döntésnek. Még nem történt semmi visszafordíthatatlan, remélem, hogy nem is fog a választásokig. Hiszen a megoldás pofonegyszerű: Orbán Viktor egyetlen mondattal hatályon kívül helyezheti a Fudan-törvényt

- mondta el a főpolgármester és hozzátette, ha Orbánék nem vonják vissza a Fudan egyetem építéséről szóló törvényt, akkor népszavazással fogják kikényszeríteni ezt, amennyiben a Nemzeti Választási Bizottság elfogadja a népszavazási kérdéseit. Karácsony szerint a helyzetben a kormányváltás hozhat tiszta lapot, akkor lehet Diákváros, egészségügyi fejlesztés, de akár még atlétikai vb is.

Karácsony Gergely egy kérdésre válaszul elmondta, azért most jelentették be a 14 éven aluli gyerekek ingyen bérletét – miközben kiderült, hogy a fővárosi önkormányzat már csak hitellel tudja a csődöt elkerülni –, mert hiába bünteti a kormány Budapestet, ő az adott szavát tartja, és úgy látják, hogy hosszabb távon ez a döntésük nemhogy csökkenti a bevételeket, de növelni fogja a tömegközlekedés stabilitását. Mint mondta, az elmúlt évben a fővárosi közösségi közlekedésben a fizető utasok 40 százaléka eltűnt, ki kellett valahogy mozdítaniuk a tetszhalál állapotából a tömegközlekedést. Emellett szociális vetülete is van a dolognak, a több gyereket nevelőknek akarnak segíteni.

Azért vagyok miniszterelnök-jelölt, mert az én megválasztásom az ellenzék eddigi legnagyobb politikai sikere volt, az ellenzéki pártok kormányzóképességét leginkább a városházi koalíció együttműködése mutatja. Pont azért vállaltam jelöltséget, mert az elmúlt két év munkája az ellenzék legkomolyabb tanúságtétele arról, hogy képesek vagyunk nagyon nehéz körülmények között is vezetni a várost, érvelő vitáinkkal együtt is olajozottan működtetni egy sokpárti koalíciót. Ebben az értelemben természetes, hogy a főpolgármesterségem a választási kampány része, nemcsak a mostani döntések, hanem a korábbiak is

Karácsony szerint hiába ígérte meg Orbán, hogy Budapestnek ugyanazok a pénzek jutnak, mint Tarlós István főpolgármestersége idején, ezt nem tartották be, a fejlesztéseket ezért is kell újszerű módon megközelíteniük, kevesebb pénzből. Kitért arra is, hogy főpolgármestersége nagy részét a világjárvány kötötte le, és büszke arra, amit a kerületekkel együtt elértek a védekezés terén.

(...) Okosabban, érzékenyebben, ezért eredményesebben kezeltük a járványt, mint a kormány. Mi erőszakoltuk ki a kormánytól a pedagógusok tömeges szűrését, a harmadik oltást az időseknek. A Pesti úti idősotthonnal példálózóknak pedig üzenem, hogy 176 idősotthon van az országban, ahol nagyobb volt az áldozatok aránya. Az összes fenntartó közül a fővárosi önkormányzat intézményeiben haltak meg a legkevesebben. Minden egyes elveszett emberélet örök hiány marad, de abban, hogy a többlethalálozás szempontjából Budapest vészelte át legjobban a járványt, a városvezetésnek vitathatatlanul nagy szerepe volt

Karácsony Gergely az elszámoltatások kapcsán feltett kérdésre azt válaszolta, hogy egyrészt nehéz a jelenlegi főügyész mellett ezeket az ügyeket végigvinni, másrészt négy ügyben zajlik most nyomozás, de nemrég került elő egy újabb "csontváz". A hármas metró ügyét említette, ahol szerinte vannak kormányhoz kapcsolható szálak, de a Biodóm ügyében is zajlik egy eljárás a NAV részéről például.

(...) Ahhoz képest tehát, hogy milyen bénult állapotban van a hazai igazságszolgáltatás, a főváros feljelentései egész szép pályát futnak be. Teljesen más helyzetben lesz az új kormány, amely kinyithatja azokat az aktákat, amelyek most el vannak zárva előlünk. Polt Péter természetesen mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a nyomozóhatóság malmai lassan őröljenek, de létre lehet hozni egy antikorrupciós ügynökséget, csatlakozhatunk az Európai Ügyészséghez, a NAV és a rendőrség pedig felszabadultabban végezheti a dolgát. Tudom, hogy nagy a versenyfutás abban, hogy ki a legnagyobb elszámoltató, de nem akarok ebbe beszállni. Nem mondom azt, hogy mi még hamarabb börtönbe juttatunk valakit. Ha azt akarjuk, hogy az új köztársaság a rendszerváltás után létrejöttnél tartósabb legyen, akkor nem hagyhatjuk, hogy az emberek igazságérzetét nagy mértékben bántó ügyeket a szőnyeg alá söpörjék. Nehéz jogállami procedúra lesz, de az erkölcsi és anyagi károk jóvátételével nem kell ezt kivárni. Vissza lehet, és vissza is fogjuk adni azt, amit elvettek tőlük. Van, amit már elraboltak, például a 3000 milliárd forintos magánnyugdíjpénztári megtakarítást, de a kormányváltás után akkor is tudunk adni egyéni számlát, fel tudjuk nyitni a nyilvánvalóan jogszerűtlen földbérleti pályázatokat, tudjuk kárpótolni a rokkantnyugdíjasokat és a trafikosokat. Ez a jóvátételi politika, ami az én programomban együtt jár az elszámoltatással. Lehet, hogy ebben nem én vagyok a leghangosabb, de hogy nekünk van erre végrehajtható programunk, konkrét intézkedési terveink, felkészült csapatunk, amelyik már dolgozik a jogi-gazdasági megoldásokon

- magyarázta a főpolgármester, aki szerint ha ő kerül kormányra, el fogja zárni a pénzcsapokat, ami a NER lényege, ehhez pedig nem kell kétharmad. Az alaptörvény ügyében is vannak ötletei, de nem rohanna az átírással.

Az interjúban arra is kitért Karácsony, hogy legalább háromszorosára kell bővíteni a közlakások számát, ezzel lehet a lakásválságot megoldani, de az EU-val is egyeztetni fognak erről, hogy miképp lehet kedvezményesen támogatni a bérlakásépítési programokat. Azt is elmondta, ha ő kerül kormányra, akkor az önkormányzatoktól az Orbán-kormányok alatt elvett bevételeket vissza fogja adni a helyhatóságoknak. Szerinte az önkormányzati rendszerhez hozzá kell nyúlni, mert a mostani már nagyon centralizált, de például az iskolákat is visszaadná az önkormányzatoknak, vagy önkormányzati társulásoknak.

Karácsony Gergely szerint ha

a választások után nem lesz azonnali több százmilliárd forintos visszapótlás az önkormányzatnak, akkor nagyon súlyos válsághelyzet áll elő. S ezt az Orbán-kormány arra használná fel, hogy minden megmaradó feladatot elvegyenek az önkormányzatoktól és a nap végén ott maradunk egymagunk az üres hivatalban.

Éppen ezért ő nem gondolkodik abban, hogy mi lesz, ha a Fidesz nyer 2022-ben.

