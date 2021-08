Ők voltak eddig a példa: Izraelben eldőlt, meddig érvényes az oltottak védettségi kártyája

Itthon eddig Izraelt követte a kormány egy sor lépésben. Most eldőlt: hat hónappal a második oltást követően lejár a védettségi igazolványnak megfelelő zöldkártya Izraelben mindazoknak, akik nem veszik fel a harmadik, emlékeztető dózist, jelentette be vasárnap az egészségügyi minisztérium a Times of Israel cikke szerint.

Fotó: pixabay.com

Aki harmadjára is elmegy az oltópontokra, annak értelemszerűen az attól számított hat hónapig marad érvényben a kártyája. Azt viszont egyelőre nem tudták megmondani, hogy az újabb fél év elteltével szükséges lesz-e negyedik oltás – írja a 24.hu.

Az új szabály október elsején lép majd életbe. A kormány azért döntött így, mert Izraelben jelenleg tombol a járvány annak ellenére, hogy a lakosság több mint felét a világon az elsők között beoltották koronavírus ellen. Igaz, a fertőzöttek közül a legtöbben továbbra is oltatlanok és aki oltottan kapja el a betegséget, csak ritka esetben kerül súlyos állapotba.

Magyarországon egyelőre nem született arra vonatkozóan döntés, hogy az oltottak számára meddig érvényes a védettségi igazolvány, de mivel korábban is részben Izraelt tekintette a kormány mintának, könnyen elképzelhető, hogy hasonló intézkedésre kell majd itthon is számítani egy esetleges negyedik hullám esetén annak érdekében, hogy minél többen felvegyék a harmadik dózist is, amit eddig 290 ezren tettek meg.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: pixabay.com