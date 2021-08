Gyurcsány Ferenc meglepő dolgot csinált – mutatjuk

Gyurcsány Ferenc nekiállt nokedlit szaggatni mutatta meg a legfrissebb Facebook bejegyzésében a politikus.



Kép:Facebook

Gyurcsány szerint kampány ide vagy oda, a fiának soha nem tud nemet mondani.

Marci ma először ment iskolába. Persze még semmi komoly. Csak ismerkedés, játék. De nagy izgalom ez így is. Neki is, nekünk is.