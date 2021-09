Hihető szöveggel csalnak ki milliókat az OTP nevében, több száz károsult lehet – Egy kisgyermekes anya több mint kétmillió forintot utalt át

A 24.hu egy kisgyermekes anyuka történetéről számolt be, akitől több mint kétmillió forintot csaltak ki.



Fotó: Unsplash

Csalás megelőzése címén hívtak fel egy kisgyermekes anyát az OTP nevében. Annyira meggyőző volt a szövegük, hogy a nő elhitte, valóban veszélyben van a pénze, ami a bank nevében telefonáló ügyintéző segítsége nélkül elúszhat. A csaló bemutatkozott, udvariasan, határozottan beszélt. A háttérből más beszélgetések hallatszottak, bankszámlákról, így olyan volt, mintha más banki ügyintézők lettek volna – írja a telex.hu.

Ön próbált tegnap este 11-kor 600 ezer forintot felvenni a kártyájával? Éppen próbálják feltörni egy kecskeméti IP-címről a bankkártyáját, hogy egy eMag-os vásárlást indítsanak

– mondta a csaló a telefonbeszélgetés során.

Erre a nő érdeklődött, honnan tudják, hogy éppen az ő kártyájával élnének vissza, mire azt a választ kapta, hogy látják a rendszerben, és hogy rengeteg a visszaélés, az OTP ezért vezette be a biztonsági protokollt, hogy ezeknek gátat szabjon.

Eztuán arra is rávették, telepítse fel a telefonjára a távoli hozzáférést biztosító AnyDesk alkalmazást, hogy segíteni tudjanak. Nem nyúltak bele a telefonjába, de innentől látták, mennyi pénz van a számláján. Ezután a telefonáló arra utasította a nőt, hogy a számláin lévő pénzek nagy részét (több mint kétmillió forintot) utalja át a megadott „biztonsági számlaszámra”. A károsult ezt megtette, mire azt ígérték neki, hogy két óra múlva, a veszély elmúltával, visszautalják neki az összeget.

A csaló azt is mondta, hogy ha bármi probléma van, az OTP direkt számát kell hívnia, amit meg is adott a telefonáló. Az átvert nő fél óra múlva betelefonált a bankba, és leesett neki, hogy csalók áldozata lett. Feljelentést is tett az ügyben. Több száz károsult lehet. A 24.hu cikkében részletesen is lehet olvasni az esetről.

Forrás: telex.hu, 24.hu

Fotó: Unsplash