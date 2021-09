Előválasztás: Zűrök Zuglóban Vajda Zoltán a Mindenki Magyarországért Mozgalom jelöltje körül

Nemcsak a Hadházy Ákos – Horváth Csaba ellentét borzolja a kedélyeket Zuglóban, a 16. kerülettel közös jelölttől is féltik a közéletet.

Budapest 13. választókerülete két budapesti kerületből áll össze, egy része Zugló Alsórákos, a másik része a XVI. kerületbe esik. A Zuglói Kormányváltók blogon jelent meg a cikk, amiben Vajda Zoltán, az egyik lehetséges ellenzéki jelölt miatt aggódnak.

Vajdát a kormányváltás iránt elkötelezett zuglóiakként jegyzett cikkben megosztó személyiségnek tartják, aki gátja lehet a valódi kormányváltásnak, miközben a fővárosi fideszes fellegvárnak tekinthető választókörzetben amúgy is nehéz dolga lesz az ellenzéknek.

A körzetet nyolc éve fideszes Szatmáry Kristóf képviseli, aki a 2014-es választásokon Karácsony Gergelyt győzte le, 2018-ban pedig éppen Vajda Zoltánt.

A zuglóiak szerint az előző választáson Vajdát az a vád érte, hogy az ajánlószelvényei nem voltak rendben, s épp ezért veszélyes aknákat rejtegethet.

Megírta a sajtó, hogy négy éve, a választások alatt Vajdát rendőrségi nyomozás alá vonták. Gyanúsan fideszes módon feljelentette egy kerületi lakos, azzal, hogy az aláírása hamisítva szerepel a politikus ajánlóívein.

Később azt is írták, hogy nem csak más pártok szimpatizánsai, hanem régen elhunyt emberek nevében is gyűlt az aláírás Vajda támogatására. Honnan szedhette ezeket?

Kifejezetten megosztó személyiségnek tartják. A blogbejegyzés szerint a nőkkel sem bánik megfelelően, agresszív, nagyhangú, továbbá tiltott helyen reklámozta magát és iskolában is kampányolt, de plakáttépkedős fellépéssel kapcsolatban is emlegeti az internet. Szemére vetik, hogy azt is megígérte, levadássza Szatmáry Kristófot és családját. Aztán egy elhalt számlaügynél nem futotta többre. Végül Szatmáry nyerte a választást. Facebook bejegyzésben sem óvatoskodik: durva kifejezésekkel arra szólította fel a kertvárosi lakosokat, hogy vegyék számba, kik azok, akik az "embertelen fasiszta elnyomó rendszerű" Fidesz-kormány támogatói.

Budapest 13. számú egyéni választókerületében egyébként négy jelölt van versenyben:

Nemes Gábor (DK), támogatója a Jobbik

Hollai Gábor (Momentum)

Vajda Zoltán (MMM), támogatója az MSZP, Párbeszéd

Palotás János (Új Világ Néppárt), támogatója az LMP

