Így reagált Szél Bernadett arra, hogy alkoholistának és drogosnak titulálták

A politikusnő egy kampányvisdeóban rappel, aminek hatására megindult a népharag. Most reagált az őt ért kritikákra.

“Úristen ez drogos!” “OPNI-ba vele!” “Meg kellene jól ... és nem így nézne ki!” “Tiszta alkoholista!” Sok szimpatizáló bejegyzés mellett ilyenek is érkeztek bőven. Hozzá vagyok szokva. 11 év alatt számos megosztó akcióban vettem részt, kaptam már szexista megjegyzéseket még a parlamentben is. Itt most kicsit meglepett, hogy például egy jelenlegi államtitkár, akivel egyébként nem is ismerjük egymást, első reakciójaként nem a politikai nézeteimmel szállt vitába, vagy kritizálta azokat, hanem épp egy ilyen bulvárosnak szánt produkció után látta eljönni az időt, és bélyegzett meg hozzászólásában.