„Pusztítsd a szörnyet!” – Gyűlöletkeltéssel készülnek a pécsi Pride-ra, a polgármester feljelentést tett

Pécs utcáin homofób, gyűlöletkeltő matricák jelentek meg, éppen most, az első helyi Pride előtt egy nappal.



Pécs belvárosában, a Hal térnél a napokban több oszlopra is uszító plakátokat ragasztottak ki ismeretlen tettesek, melyeken egyébként a Mi Hazánk Ifjai logója volt található. Az ügyben több helyi lakos is feljelentést tett. Mások írásban jelezték, hogy őket is felháborítja az eset – jelentette a bahir.hu.

Péterffy Attila, Pécs független polgármestere haladéktalanul elrendelte a matricák eltávolítását, és pénteki közleményében kiemelte: így fog tenni „minden alkalommal, amikor a gyűlöletkeltés ilyen formában jelenik meg Pécs utcáin”.

Mivel a kisebbségek ellen történő uszítás és gyűlöletkeltés bűncselekmény, ezért Péterffy Attila polgármester feljelentést tett az ügyben

– írja a pecsma.hu.

A teljes közlemény itt olvasható:

Pécsett nincs helye a gyűlöletkeltésnek Gyűlöletkeltő matricák jelentek meg Pécs utcáin. A plakátok véleményem szerint felvetik a Büntetőtörvénykönyv 332. paragrafusába ütköző közösség elleni uszítás gyanúját, ezért ismeretlen tettes ellen haladéktalanul feljelentést teszek. Azt, hogy a Mi Hazánk Ifjai logójával ellátott matricákat elhelyezők bűncselekményt követtek-e el, a hatóságok dolga felderíteni és a bíróságé eldönteni. Az azonban egészen biztos, hogy nagymúltú, befogadó, sokszínűségére büszke városunk közössége nem tűri el, hogy az utcáin ocsmány, gyűlöletkeltő plakátok jelenjenek meg. Ezért nyomatékosan felszólítom a matricákat kiragasztókat, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a város méltóságának rombolásával és azzal, hogy a város közösségét vallási, politikai vagy bármilyen egyéb módon uszító szóróanyagokkal próbálják megosztani. A bizonyítékok rögzítése után haladéktalanul elrendelem a plakátok eltávolítását, és a jövőben is így fogok tenni minden alkalommal, amikor a gyűlöletkeltés ilyen formában jelenik meg Pécs utcáin. Péterffy Attila Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

