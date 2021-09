Fenyegetést látnak egy gyermekkönyvben.

Fotó: Meseország Mindenkié/Facebook

A vaconline.hu-n a következő szalagcímmel jelent meg egy cikk:

Elérte a Dunakanyart: LMBTQ propaganda egy könyvtár gyermekpolcán

A cikkben a könyvet botrányos tartalmú „mesekönyvnek maszkírozott propagandakiadványnak” titulálják, és aggodalmukat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy a főváros után az LMBTQ-lobbi most már vidéken is felütötte a fejét.

Azt nem árulják el pontosan, hogy melyik településről van szó, ugyanis hogyan írják „a jogsértő helyzet azonnal megoldódott”. A történtekről viszont részletesen beszámoltak.

A polgármester elmondta, hogy amikor erről értesült, személyesen átment a könyvtárba, és megbeszélte a könyvtárossal, hogy mivel a könyvtár az iskola közelében van, így törvény is tiltja, hogy az ilyen típusú, LMBTQ-, szerinte is káros tartalmú könyvek szabadpolcon lehessenek. A könyvtár gyermekrészlegében „Nem tudod, hogyan mondd el? Segítünk!” felirattal van egy olyan polc, ahol mentálhigiénés témájú felvilágosító könyvek találhatóak. Ezekkel természetesen nincs is probléma, a polgármesteri látogatás után kinn is maradtak, azonban az ominózus könyv a könyvtáros hozzájárulásával azonnal lekerült – írja a vaconline.hu.

A cikk idézi is a polgármestert:

Örülök annak, hogy olvasóink éles szemmel észrevették a könyvet és feljelentést tettek a Kormányhivatalnál. Onnan kaptam magam is az észrevételt, természetesen a törvényeket mindenkinek be kell tartani, mi is betartjuk. Így ilyen tartalmú könyv a törvény erejénél fogva nem kerülhet ki

- nyilatkozta.

Forrás: vaconline.hu

Fotó: Meseország Mindenkié/Facebook