"A Fideszben van a legtöbb meleg, Orbán fia izmos fiatal fiúkat keresett" – Szájerről is beszélt Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péternek sok baja van a pártokkal. Új alkotmányt akar, de olyat, amit még a Fidesz is támogat, vele készített most interjút a 24.hu.

Szerinte a kormánypárt miatta leállította a homofób kampányát, abból pedig nem enged, hogy Orbán Viktor homofóbiája és a pártjában, illetve esetleg a családjában lévő melegek viszonya közügy, de beszél még a jövőbeli terveiről is.

Nem értek egyet azokkal, akik kormányra kerülés esetén szétosztanák a minisztériumokat, állami cégeket, közbeszerzéseket, akik olyan kormányzást akarnak, ahol mindegyikük ki tud venni valamit a közösből.

- mondta, és kifejtette, hogy attól fél, hogy ez a modell rövid úton a Fidesz visszatéréséhez vezetne. Ahogy az elszámoltatás hiánya is.

Olyan alkotmányt szeretnék, amit a Fidesz is elfogad. Amiben meg lehet egyezni mindenkivel Magyarországon.

- fejtette ki, és kitért arra is, hogy komoly aggálya, hogy Gyurcsány Ferenc ott lesz a közös lista élén. A jelenlegi szabályok szerint, ha bemegy egy választó tavasszal a szavazófülkébe, akkor az ellenzéki listánál öt nevet fog látni.

Ha ott lesz Gyurcsány Ferenc a lista élén, akkor lehet, hogy Orbán Viktornak újra kétharmada lesz.

- mondta.

Az okos DK-sok szerinte neki szurkolnak, ők ugyanis le akarják váltani Orbán Viktort. Márki-Zay beszélt a homoszexualitásról is, szerint ugyanis ahhoz, hogy valaki elfogadja a homoszexuálisokat, nem kell elmenni a Pride-ra.

Egyre több meleg hálás azért, hogy én is felvállaltam azt a küzdelmet, hogy Magyarországon ez ne legyen szégyen. Egy olyan országért dolgozom, ahol még a fideszes politikusok is nyíltan felvállalhatják a homoszexualitásukat, mert az nem szégyen.

- mondta, és hozzátette, hogy annak ellenére, hogy szerinte a Jóisten az embert heteroszexuálisnak tervezte egyáltalán nem gondolja bűnnek.

Szerinte ugyanolyan emberek a homoszexuálisok, mint a heteroszexuálisok. Ezt mindenki elismeri, ugyanakkor a katolikus vallás szerint a párkapcsolat legfőbb célja az utódok, gyermekek nemzése és felnevelése.

Arra, hogy a meleg párok örökbefogadását tudja-e támogatni azt válaszolta, hogy:

Egy gyermeknek ideális esetben van édesanyja és édesapja is, ezért a magányos embereket is hátrébb sorolják örökbefogadásnál, nemcsak a meleg párokat. A gyermek érdeke a legfontosabb.

A lap szerint az elmúlt időszakban politikai fegyverként használta a homoszexualitást, de ezt visszautasította és azt mondta, hogy csak a Fidesz politikai fegyverét fordította vissza a Fideszre.

Őket az az állításom zavarhatta, hogy ott van a legtöbb meleg.

Erről hiteles belső információi vannak. Azt is sokan tudták, hogy Szájer József meleg, ezt most már ki is lehet mondani. Nagyon sok további fideszesről lehet tudni, hogy meleg.

Természetesen nem mondok neveket, mert ezek az emberek eddig sem vállalták fel, hogy ez köztudomású legyen.

- mondta.

Kit zavar az apján kívül, ha Orbán Gáspár meleg? – tette fel a kérdést Márki-Zay egy YouTube videóban.

Szerinte egyértelműen vállalta ezt fel, amikor a Felház nevű szervezet fizetett hirdetésben izmos fiatal fiúkat keresett Jézus mennyasszonyának.

A másik alkalom az volt, amikor egy ilyen apa mellett éppen a melegházasságról írta a szakdolgozatát.

- tette hozzá Zay aki szerint ez olyan, mint amikor valaki a börtönből füstjelekkel kommunikál a külvilággal.

Akár közszereplő Orbán Gáspár, akár nem: a szexuális orientációja szerinte nem magánügy, hiszen Orbán Viktor homofóbiája meg a pártjában, illetve a családjában lévő melegek viszonya nem magánügy.

Ugyanis Orbán Viktor egy politikus. Aki azzal vádolja az ellenzéki politikusokat, hogy azok a gyerekekből homoszexuálist akarnak nevelni. Én csak felteszem a kérdést, hogy ennek van-e köze ahhoz, hogy neki esetleg homoszexuális-e a gyereke? Felejtsük el, hogy ez a kérdés Orbán Gáspárról szól. Egy homofób politikus más politikusokat vádol azzal, hogy meleggé akarják nevelni a gyerekeket, miközben neki van egy potenciálisan meleg gyereke? Az az apa vádol engem, hogy én homoszexualitásra akarom nevelni a gyerekeket, akinek a gyereke hirdetésben keres Jézusnak mennyasszonyt és a homoszexualitásról írja a szakdolgozatát?

- mondta.

Szerinte a Fidesz miatta állította le a homofób kampányt, és Fideszhez közel álló melegek hívták fel, hogy ha a Fidesz tovább folytatja ezt a kampányt, akkor nagyon szívesen adnak még neveket a kormányból.

Forrás/Teljes interjú: 24.hu

Címlapkép: YouTube