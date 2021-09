Felmérés: még a migránsozás sem hozna elegendő szavazatot a Fidesznek Budapesten

Még ha a 2022-es parlamenti választás idején egy, a 2015-ös menekültválság érinteén az országot, a felmérésben megkérdezett fővárosiak 58 százaléka az ellenzékre szavazna. A községekben már más a helyzet.

A Népszava cikke szerint még a "migránsozás" sem segít a kormánypártokon a fővárosban, a budapestiek 58 százaléka az ellenzéki összefogásra voksolna 2022-ben, ha addig egy menekültválság alakulna ki. A lap megbízásából a Publicus végzett közvélemény-kutatást, a felmérésből derült ki ez.

Az Afganisztánból menekülők egy több száz fős csoportja egy amerikai katonai repülőgép fedélzetén

Fotó: Illusztráció/Twitter/DefenseOne

Ha ilyen, Magyarországot is érintő menekültválság alakulna ki 2022-ig, akkor a Fideszre 28 százalék szavazna, 14 százalék a bizonytalanok aránya. A községekben viszont 44 százalékra számíthatna a Fidesz-KDNP, az ellenzék 32 százalékot kapna.

A cikk szerint egyébként a felmérésből az is kiderül, hogy egy esetleges menekültválság idején tartott parlamenti szavazáson 39-39 százalékot kapna az ellenzék és a kormánypártok is.

"A magyar társadalom egyébként ma ugyanolyan megosztott, mint hat évvel ezelőtt volt, amikor a Publicus Intézet egy mostanihoz hasonló kutatást készített a menekülthullám fogadtatásáról. A lakosság egy része akkor is szolidáris volt, másik része menekült ellenes, egy harmadik csoport pedig addig volt szolidaritás, amíg a menekültek nem léptek magyar földre. A szerb határra akkor még csak tervezett kerítés megépítésével a Fidesz szavazók kétharmada értett egyet, mások szinte alig támogatták"

- olvasható a cikkben, amely szerint most, hogy az amerikai csapatok kivonulása és a tálibok visszatérte után százezrek menekültek el Afganisztánból, most a magyar lakosság 71 százaléka gondolja úgy, hogy a 2015-ös menekültválsághoz hasonló méretű menekülthullám indul meg Európa felé, ami érinteni fogja Magyarországot is. 20 százalékra tehető azok száma, akik nem számítanak ilyenre.

A lap kiemeli, hogy a 2015-ös meneköltválsághoz hasonlóan a magyar kormány ismét azt hangsúlyozza, hogy az európai vezetők nem veszik elég komolyan a várható következményeket. A kormánypárti szavazók között vannak a legkisebb arányban (9 százalék), akik szerint az európai országoknak be kellene fogadni azokat, akik bizonyítani tudják, hogy életveszély elől menekülnek. 23 százaléka a Fidesz-KDNP-nek azt tartaná helyesnek, ha a menekülőket Afganisztánba toloncolnák vissza. Az ellenzéki szavazók pont fordítva gondolják a dolgokat, de abban közös az egyetértés mindkét tábor részéről, hogy az Afganisztánnal határos országokat kellene segíteni inkább, hogy ott tudják kezelni a menekültek kérdését. A magyar társadalom közel kétharmada ezt tartaná helyes lépésnek, függetlenül az érintett országok álláspontjával.

Forrás: nepszava.hu