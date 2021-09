Vona: "A Márki-Zay Péter által okozott meglepetés öt eleme"

Vona Gábor közösségi oldalán kommentálta az előválasztás eddigi eredményeit, amelyben a "Márki-Zay Péter által okozott meglepetés öt elemére" hívja fel a figyelmet.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

Bejegyzésében megemlíti, hogy amikor a bejegyzését írta, még nincsenek végleges eredmények, de úgy gondolja egyre valószínűbbnek tűnik, hogy "Dobrev Klára és Karácsony Gergely mellé a hódmezővásárhelyi polgármester fut be a dobogóra", ami szerinte óriási meglepetés.

Vona azt írja, nehezen tudta volna elképzelni még egy hete, hogy elcsípheti a harmadik helyet.

- írja bejegyzésében, majd pontokra szedte az általa említett öt faktort.

Aki 2022-ben le akarja győzni a NER-t, annak vidéken is tudni kell nyernie. Jakab Pétert leszámítva erről egyedül Márki-Zay Péter beszélt. Amíg az ellenzék sokszor megrekedt a főváros komfortzónás buborékjában, addig MZP hatékonyan és hitelesen tudott arcélt mutatni azon vidéki szavazóknak, akiknek nem volt stabil pártszimpátiájuk.

Az ellenzéki nyilvánosságon belül Márki-Zay nem kapott sok teret. Nem csak azért, mert vidéki polgármesterként nem tudott annyi rádió- vagy tévészereplést elfogadni, hanem mert a pártok leuralták ezt a teret. A hátrány mégis előnyévé vált, mert egyrészt erős, címlapgyanús mondatokra sarkallta, másrészt az online térben fokozatosan kialakult egy MZP-kultusz. (Puzsér Róbert is támogatásáról biztosította.)

A politikával foglalkozó közönség már megszokhatta, hogy a pártok a választások előtt a csillagokat is leígérik az égről. Most sem volt másképp. Sokszor tragikomikus sci-fi verseny zajlott a jelöltek között, ki tud nagyobb jólétet ígérni kevesebb munkáért. Az örökké termő fáról szóló demagóg álmokat egyedül Márki-Zay Péter merte szétverni, de úgy tűnik, nincsenek kevesen, akik pozitívan rezonáltak erre.

Számtalan interjúban elhangzott, hogy ő nem a pártok, hanem a civilek jelöltje. A pártok igyekeztek akadályozni is, pl.: több jelöltjének nem adtak befogadói nyilatkozatot. Sem kiköpni, sem lenyelni nem tudták. Mivel az ellenzéki pártok támogatottsága kisebb a kormányváltást akarókénál, így van egy tömeg, amely elzavarná Orbánt, de nem bízik az ellenzékben. Őket szólította meg Márki-Zay.

Úgy gondolja Márki-Zay Péter "többszörösen kívülálló jelölt volt", szerinte sikeres szereplése erős üzenet az ellenzéki pártoknak is.

A hatpárti egyeztetések félhomályos szobájába most nagyon erős legitimitással robbant be egy outsider szereplő. Hogy elnyeli-e őt is a félhomály, vagy ő lesz-e a szoba új főnöke, az a következő két hét kérdése.