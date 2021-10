A blikk.hu Dobrev Klárát, a DK miniszterelnök-jelöltjét kérdezte, többek között az esélyeiről a volt miniszterelnök feleségeként.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az előválasztás első fordulójának egyértelmű győztese a DK-s Dobrev Klára volt, aki a szavazatok 34,76%-át kapta meg. A blikk.hu most feltett néhány kérdést a jelöltnek, elsőként azt, hogy mit szól Karácsony és Márki-Zay összefogásához.

Én eddig is az országgal, az emberekkel és a közös ügyeinkkel foglalkoztam, ezután is ezt fogom tenni. A politikától egyébként nem idegen a hatalomtechnikai számítás és a taktikázás, nincs is ezzel semmi baj, de engem ez soha nem érdekelt. Alázattal, munkával és országjárással készülök a második fordulóra is