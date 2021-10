Pályaválasztás: óriási az érdeklődés a legnagyobb hazai pályaorientációs rendezvényen

Óriási érdeklődés mellett, teltházzal indul a SzakMÁzz! pályaorientációs és szakképzési börze, ami nem csoda, hiszen állandóan újat kell tanulni, ha valaki ma versenyben akar maradni a jól fizető állásokban.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) részvételével és kiemelt támogatásával rendezik meg október 19-20. között a SzakMÁzz! Budapest 2021 Pályaválasztási Kiállítást. A teltházzal zajló rendezvény az Európai Szakképzési Hét egyik legfontosabb hazai eseménye. Az általános iskolás, középiskolás fiatalokat és szüleiket, valamint a pedagógusokat is megszólító pályaorientációs börzén a résztvevők több tucat szakmát élő bemutatókon ismerhetnek meg. Az esemény mottója: „Nézd meg! Fogd meg! Próbáld ki!”

Illusztráció: 123rf.com

A SzakMÁzz! kiállításnak kettős küldetése van: egyfelől az, hogy a jövő nemzedék szakmaválasztásának támogatásával hosszú távon járuljon hozzá a hazai szakemberhiány enyhítéséhez, másrészt, hogy felkeltse a figyelmet a szakképzettség megszerzésének esélyt növelő hatására a munkaerőpiacon. A nemzetközileg is elismert kiállításon a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások átfogó információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerő-piaci helyzetről. Megismerhetik az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségeket, továbbá a kamarák együttműködésével és a gyakorlati képzést biztosító munkaadók bevonásával tájékozódhatnak a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről.

A SzakMÁzz! kiállításon kiemelt támogatóként részt vevő Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2013 óta foglalkozik pályaorientációval. Szakemberei az Ipar 4.0 és az Szakképzés 4.0 keretrendszere mentén, speciális módszertannal segítik a gyerekeket a pályaválasztásban: támogató munkájuk alapja az aktivizálás, az interaktivitás, a folyamatos visszacsatolás. A hagyományos előadó-közönség felállás helyett a gyerekcentrikus, élményalapú, de céltudatosan strukturált játékra helyezik a hangsúlyt, melyben a mostani kiállításon is része lehet az érdeklődőknek. Pályaorientációs foglalkozásaikon a szociális készségek, a precizitás, a rugalmasság és a verbális kommunikáció fejlesztésével is foglalkoznak. Kiadványaik, rendhagyó osztályfőnöki óráik, rendezvényeik arra ösztönzik a diákokat, hogy ismerjék meg jobban önmagukat, képességeiket és a lehetőségeiket, mielőtt döntenek arról, milyen irányba szeretnének továbbtanulni.

A BKIK szakértői iskolai szülői értekezleteken is részt vesznek, valamint igény esetén egyéni konzultációt is vállalnak, az idei őszi szünetben például díjmentes pályaorientációs órákon is várják az érdeklődő fiatalokat és szüleiket. A gyakorlati tapasztalatszerzést segítendő a BKIK aktívan részt vesz a nyári táborokban, valamint gyár-, üzem- és tanműhely látogatásokat szervez, ahol a fiatalok képzett szakemberekkel is beszélgethetnek. Kiterjedt iskolai kapcsolatrendszere mellett a kamara az olyan hazai és nemzetközi szakmai versenyeken való részvételt is segíti, mint a WorldSkills, a EuroSkills, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek vagy a Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Forrás: SzakmazzBudapest.hu