Romantikázik a kormány – itt a tökéletes Fidesz-randi Orbán beszéddel, sétával és mozival

Hamarosan bemutatásra kerül Kálomista Gábor "gyermeke" és persze több településen is ingyenesen lehet megnézni az Elkxrtuk névre keresztelt Gyurcsány-filmet, ám van olyan település, ahol önkormányzati buszokkal viszik majd a nézőket a moziig.

Azonban van aki ennél is tovább ment, és egész egyszerűen megszervezte a tökéletes Fidesz-romantikus randit, nem is húzzuk tovább a szót, mutatjuk is.

Kedves Barátom! Tisztelettel meghívom 2021.október 23-án 18:00 órára az ELK*RTUK című film ingyenes vetítésére! Helyszín: Kistarcsa Sportcsarnok, Ifjúság tér 3 Nézzük meg együtt a Békemenet után. A busz, amivel utazunk megáll Kistarcsán, megvár minket és a film után visszavisz oda, ahol felszálltunk. A film megtekintése ingyenes, de regisztráció köteles.

- áll Vécsey László országgyűlési képviselő levelében. Aki arra is figyelmeztet, hogy

az időpontfoglalás regisztrációs sorrendben, de helyfoglalás érkezési sorrendben történik és persze mivel a vetítésre zárt térben kerül sor, védettségi igazolvány felmutatása szükséges a belépéshez.

Ám nem csak ott lesz vetítés, hanem ingyenes lesz az élmény Hajdúnánáson, Dunakeszin és Fóton is. A határontúli buszozásról mi is beszámoltunk, erről bővebben itt olvashat.