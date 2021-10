Változó kamatozású lakáshitele van? Könnyen érhetik kellemetlen meglepetések a törlesztőrészletek fizetésekor

Hiteladósok tömegeinek törlesztőrészletét meghatározó BUBOR-adatok láttak ma napvilágot: az MNB monetáris szigorítása révén 6-7 éve nem látott szintre emelkedtek a bankközi kamatok Magyarországon.

A kis- és középvállalkozások mellett a gyakran változó kamatozású lakáshitellel rendelkezők vannak a leginkább kitéve ennek, egy 10 milliós tartozás esetében a novemberi törlesztőrészlet 3-8 ezer forinttal is magasabb lehet az előzőnél, és számításaink szerint egyre gyakoribb a 10%-ot is meghaladó törlesztőrészlet-emelkedés – írja a portfolio.hu

A múlt héten az ötödik egymást követő hónapban, összesen már 1,2 százalékponttal emelte a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, az alapkamat így most 1,8%. Azt is jelezte a jegybank, hogy a következő hónapokban is szigorításra lehet számítani.

A probléma sokakat érint: mintegy 400 ezer jelzáloghitel-szerződést. 2020 végén a jelzáloghitelek darabszám szerinti 48 százaléka és állományösszeg szerinti 41 százalék volt gyakran változó kamatozású, vagyis jellemzően 3, 6 vagy 12 havi kamatperiódusú.

