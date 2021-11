Bige László totális háborút hirdetett Orbánék ellen, anyagilag is támogatná Márki-Zayt a kormányváltás érdekében

Bige László, nagyvállalkozó a Nitrogénművek tulajdonosa a Partizán vendége volt vasárnap, ahol azt is elmondta, hogy anyagilag is támogatná Márki-Zayt, mert "a mostani kormány helyett a tarka macskáját is tudná ajánlani" az országnak.



Bige szerint

Orbánék tönkre akarják őt tenni,

– utalt a GVH határozatára, amellyel rekordösszegű, 14,1 milliárd forintosbírságot szabtak ki a magyar műtrágyapiacra, főleg Bige cégére.

Bige szerint már megvannak azok, akik fel akarják vásárolni a cégét. A tulajdonos szerint a GVH “egy Andersen-mesét írt le 200 oldalon”, pedig csak elő kellene venni a főkönyvi kivonatot, de “attól félnek, mint ördög a tömjéntől.”

Bige László szerint a 14 milliárdos büntetést már megérzi egy vállalat. Hozzátette: a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv részeként számol le velük.

Bige elmonda, hogy már régóta aggódik a magyar demokrácia miatt, szerinte Márki-Zay Péter egy független miniszterelnök-jelölt lehetne, „akinek volt munkahelye, tudja, hogy kell dolgozni.”

A Nitrogénművek tulajdonosa elmondta, hogy ha Márki-Zay kéri, anyagilag is hajlandó támogatni.

