Márki-Zay: "Orbánt nem zavarják a migránsok, kimondottan ő maga telepíti be őket, amíg fizetnek, amíg abból lopni lehet"

Márki-Zay Péter közösségi oldalán élőben jelentkezett be vasárnap egy közel 40 perces videóval.



Fotó: MTI/Mohai Balázs

Többek között arról is beszélt, hogy egy szentmiséről jött, ahol Jézus Boldog mondásai is elhangoztak

- idézi, majd hozzáteszi:

ha valakiről még hazugságokat is mondanak, akkor az szintén egyfajta boldogság keresztényként ezt megélni

Azt elmúlt időszakban szerinte nagyon sok hazugságot hallani, most éppen nemcsak a "jobboldaliságot, kereszténységet kérdőjelezik meg", de

Szerinte az elkövetkezendő időszakban "nagyon sokat fognak arról beszélni, hogy csak a Fidesz telepített be migránsokat Magyarországra".

A legfelháborítóbb a Letelepedési Kötvény Program volt, amit Rogán és barátai indítottak, aminek keretében nemcsak 20 ezer migránst telepítettek be Magyarországra, hanem ezek között körözött bűnözőket és nemzetközileg körözött terroristákat. Orbánt nem, hogy nem zavarják a migránsok, hanem kimondottan ő maga telepíti be őket, ameddig fizetnek, ameddig abból lopni lehet. Ebből Rogán és baráti köre 150 milliárd forintot profitált, míg az állam a világpiacinál magasabb kamatok miatt 17 milliárdot veszített, most kell visszafizetni a körvény árát.