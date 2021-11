Több fővel is bővül az MTV EMA gála. A fellépők között az Ed Sheeran, az Imagine Dragons, a YUNGBLUD, a Griff és a girl in red is jelen lesz. Korábban már bejelentették a Maluma, a Maneskin ésKim Petras, illetve a One Republic fellépését.

Az MTV a zenei díjátadót a magyar melegellenes törvény elleni tiltakozásul szervezi meg Budapesten – írja a nyugatifeny.hu.

Ed Sheeran a meleg közösség iránt érzett szolidaritása miatt is részt vesz a rendezvényen,

aki egy holland podcastben arról vallott, régebben bizonytalan volt a nemi irányultságával kapcsolatban.

Az énekes azt mondta, gyerekkorában melegnek hitte magát, mert nem igazán volt férfias oldala, feminin azonban annál inkább.

Az MTV EMA november 15-én este kilenckor kezdődik, és a magyar pedofilellenes törvény miatt ugyan 10 óra előtt nem kerülhetne adásba a meleg közösséggel kapcsolatos tartalom, a lap szerint a kormány nem zavarhatja meg az élőben közvetített rendezvényt, amelynek során a hangsúly a nemi kisebbségeken lesz.

