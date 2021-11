Két Sinopharm után egy Pfizer, és utazhat

Szabad az út Máltára már azoknak is, akiket először a WHO által elfogadott vakcinákkal oltottak be (pl. Sinopharm), és azóta megkapták az ismétlő oltást (3. dózist), amely ismétlő oltást az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elfogadott 4 oltóanyag (Pfizer, Moderna, AstraZeneca vagy Jansen) valamelyikéből kapták, legalább 14 nappal Máltára érkezés előtt – írta a Máltai Idegenforgalmi Hivatal közleményében.

A 24.hu által idézett közleményben azt írják: a máltai Egészségügyi Hatóságok legutóbbi tájékoztatása szerint az alábbi oltáskombinációkkal szabadon, azaz kötelező karantén és PCR-teszt nélkül lehet Máltára beutazni minden 12. életévét betöltött utazónak, feltéve, hogy az alábbi feltételek egyikének több mint 14 napja megfelelnek:

* Az EMA által jóváhagyott 4 vakcina valamelyikével vannak teljesen beoltva (a Jansen esetében 1, a másik 3 oltóanyag esetében 2 dózissal) és erről EU digitális Covid Igazolvánnyal rendelkeznek, vagy

* felgyógyultak Covid 19 fertőzésből (regisztráltan) és azóta már 1 adagot megkaptak az EMA által jóváhagyott 4 vakcina valamelyikéből és mindezekről EU digitális Covid Igazolvánnyal rendelkeznek, vagy

* először a WHO által jóváhagyott vakcinák valamelyikével oltották be teljesen (megkapta mindkét szükséges dózist) és azóta megkapta az ismétlő (3.) oltást is, mely oltás az EMA által elfogadott 4 oltóanyag valamelyikével történt (pl. 2 Sinopharm után 1 Pfizer) és mindezekről EU digitális Covid Igazolvánnyal rendelkeznek.

További feltétel, ami mindenkire vonatkozik: hogy az elmúlt 14 napban nem járt „Dark red”, azaz sötétvörös listás országban, még tranzitországként sem. A lista folyamatosan frissül, változik.

