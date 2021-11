Durvul a negyedik hullám! Elhunyt 132 beteg, 8394 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Meghalt 132, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 8394 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Hozzátették azt is, hogy eddig 5 986 727 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 764 573-an a második, 1 millió 475 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 931 414-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31 751 ember, a gyógyultak száma 815 845-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 83 818.

Kórházban 4990 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 488-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 39 655-en vannak, a mintavételek száma 7 715 195.

Forrás: MTI