A virológus szerint napi 300 halottunk is lehet, ha nem szigorít a kormány

Rékassy Szabolcs, virológus szerint minden esély megvan rá, hogy ugyanakkora járvány alakuljon ki, mint tavaly, mivel az, hogy 6 millió ember megkapta a vakcinát, nem jelenti azt, hogy ők védettek is – írja az ATV.hu.



Fotó: Pixabay

Rékassy Szabolcs úgy látja, akár napi 300 halottunk is lehet, ha nem szigorít a kormány. Duda Ernő főleg a védettségi igazolványt tartja fontosnak.

A járványhelyzet rohamosan romlik, a legújabb áldozatok között egy egyéves kislány, és több 20-as 30-as éveiben járó fiatal is szerepel.

Múlt hét szerdához képest pedig 76 százalékkal többen, 4830-an szorulnak kórházi ápolásra, közülük minden tizedik beteget mesterségesen kell lélegeztetni.

A járványelemző az ATV Start című műsorában az mondta:

- jósolta Vattay Gábor.

Duda Ernő virológus a híradónak úgy fogalmazott:

Hozzátette:

a járványnak csak akkor lehet véget vetni, ha a lakosság 90 százaléka be lesz oltva. Ameddig ez be nem következik, a járvány velünk marad, mert folyamatosan tovább mutálódik majd.

Rékássy Szabolcs kiemelte:

ha most keményebb szigorításokat vezetne be a kormány a negyedik hullám január legelején véget érhetne, és a halálesetek számát is a felére lehetne csökkenteni.