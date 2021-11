Márki-Zay keményen beszólt az egykori KISZ-titkár és egyházellenes Orbán Viktornak

Az egyház rabja a jelenlegi politikai rendszernek, mert a kormányzat és a miniszterelnök eseti döntéseitől függ, hogy melyik egyház mennyi pénzt kap és mire – állítja Márki-Zay Péter. „Ezek az eseti támogatások a kormány támogatását viszik be az egyházakba. Végtelenül ellenzem ezt a rendszert. A személyes hitemtől függetlenül tény, hogy Magyarország egy szekuláris állam” – fogalmazott az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a Szemléknek adott interjúban.

Az interjút idézve a Telex azt írja: Márki-Zay Péter szerint egyáltalán nem szokatlan, hogy a vallás szerepet játszik a politikában, erre van amerikai példa is, de itthon is létezik egy párt, amely nevében keresztény, nevében demokrata, és névleg néppárt is.

„Bár nem lehet elválasztani az adott személyiségtől a vallási meggyőződését, mégis bizonyos szempontból mellékesnek kellene lennie, hogy egy politikus milyen vallású”

- jelentette ki a hódmezővásárhelyi polgármester. Hogy ma Magyarországon ennyire hangsúlyossá vált a kereszténység a politikában, az szerinte

„annak az Orbán Viktornak köszönhető, aki volt már KISZ-titkár, volt egy durván antiklerikális, egyházellenes időszaka is”.

„Most, hogy ez az ember a kereszténység védelmezőjeként adja el magát, ez felháborító nekünk, valóban keresztényeknek, akik már a szocializmus alatt is minden vasárnap ott voltunk a templomban – mondta Márki-Zay. – Nekem a jobboldaliságom, nemzeti elkötelezettségem sem változott az elmúlt évtizedekben.”

Az interjúban megkérdezték arról is az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, hogy mire számíthatnak az egyházi vezetők, ha jövőre kormányváltás lesz, elzárják-e a pénzcsapokat.

„Több stadiont nem fog kapni egyik egyház sem. A határon túli magyarokat is nagyon szívesen támogatom, de nem stadionnal. Borzasztó szereptévesztés, ha egy vallási közösség azt gondolja, hogy neki futballakadémiát kell működtetnie”

- válaszolta Márki-Zay.

