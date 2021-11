Leginkább Gyurcsánytól rettegett Kubatov és Kocsis a Fidesz a tisztújító kongresszusán, Deutsch brüsszelezett

Deutsch Tamás brüsszelezett, Márki-Zay Péter neve is fel-felmerült, de a Demokratikus Koalíció elnöke volt a falra festett ördög a kongresszuson eddig.

Kubatov: az évtized abszurdja, hogy Gyurcsány a baloldal vezére

A mi csendes forradalmunk a békemenet, ami lázadás az abnormalitás ellen – jelentette ki a Fidesz ügyvezető alelnöke Budapesten a párt vasárnapi, 29., tisztújító kongresszusán.

Kubatov Gábor az évtized abszurdjának nevezte, hogy Gyurcsány Ferenc a baloldal vezére, "Őszöd után, csődbe vitt magyar gazdaság után, az elmúlt 30 év legnagyobb hazugsága után".

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Rámutatott: a baloldalnak nem volt olyan kormányzása, amely ne hozott volna "brutális megszorításokat" és ne vitte volna csődbe a gazdaságot. Egyetlen olyan ciklusuk sem volt, amely jobb körülményeket, jobb életet hozott volna a magyaroknak – jelentette ki.

Megjegyezte: a baloldal ma is eladná a városházát, és dobra verné a manapság magyar kézen levő energia-, illetve közszolgáltató cégeket, amitől az egekbe emelkednének a rezsiárak. Külföldi kézre játszanák át a repteret, a gyárakat, a földeket, minden mozdíthatót és mozdíthatatlant, a városháza mintájára a Parlamentet is eladnák, és "ha nem maradna semmi értékesíthető, eladnák a hazájukat" – sorolta Kubatov Gábor.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, "Gyurcsány Ferenc legújabb üdvöskéje" szerint a rezsicsökkentés ostobaság, és azt meg kell szüntetni – mondta, megjegyezve, hogy Márki-Zay Péter tanácsa a kevesebb fürdés, hidegebb lakás, kisebb számla. Abszurdnak nevezte azt is, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint a bevándorlásügyben is befogadóbbnak kellene lenni.

Kubatov Gábor kiemelte: régen a haza sorsa forradalmakban, csatákban, háborúkban dőlt el, a több mint ezer esztendő alatt sokan az életüket áldozták fel azért, hogy ma itt állhassunk, magyarként. Kijelentette, manapság a csatáinkat nem a lövészárkokból vívjuk meg, hanem a közösségi médiában, és az egykori toborzás ma a mozgósítás.

Kubatov Gábor szerint a Fidesz soha nem volt ilyen szervezett, összetartó és egységes. Azonban megjegyezte: szükség van arra a szavazókörönkénti plusz öt emberre, akik 2002-ben még nem voltak meg. Szükség van mindenkire a családokból, a barátok közül, "egyetlen egy ember sem maradhat otthon" – jelezte.

Úgy fogalmazott: azért fog győzni a Fidesz a következő választásokon, "mert mindnyájunknak Magyarország az első".

Kocsis Máté: az lesz a legjobb, ha a Fidesz nyer ismét

Ismerve Gyurcsány Ferenc kormányzását, az ellenzék politikáját és "mindenre való alkalmatlanságát", az lesz a legjobb, ha a Fidesz-KDNP nyeri meg a jövő tavaszi választásokat – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Fidesz 29., tisztújító kongresszusán tartott beszédében vasárnap.

A frakcióvezető a Hungexpon tartott eseményen összegyűlt küldötteket és vendégeket azzal köszöntötte: "jó látni, hogy többen vagyunk, mint az ellenzék október 23-án."

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Kocsis Máté beszámolt arról: az előző kongresszus óta eltelt időszakban a parlamenti képviselőcsoport maradéktalanul elvégezte valamennyi feladatát, mind a törvényalkotásban, a nemzetközi kapcsolatokban vagy a politikai kommunikációban. Közölte: 405 javaslatot fogadtak el, emellett 227 interpelláció, kérdés napirend előtti vagy utáni felszólalás hangzott el. Megjegyezte: ezek nem rossz számok ahhoz képest, hogy a nemzetközi liberális sajtó és a magyar ellenzék szerint a magyar parlament nem működött.

Hosszan beszélt az ellenzékről, amelynek tagjai szerinte "gondoskodtak az ország és valamennyiünk szórakoztatásáról", de a szégyenérzetről is, mert a járvány során, amikor összefogásra lett volna szükség, nem segítették a védekezést, hanem "kamuvideókat gyártottak, sértegették az egészségügyben dolgozókat, álhíreket terjesztettek, hamis képet festettek a magyar állapotokról a nemzetközi sajtóban, elbizonytalanították az embereket és hazug cikkeket jelentettek meg külföldön".

"Minket ilyen ellenzékkel, ilyen baloldallal vert meg a sors" – jelentette ki, hozzátéve, voltak azért vidám pillanatok is. Szerinte Jakab Péter, a Jobbik elnöke az elmúlt években "annyi élelmiszert hurcolt a parlamentbe, hogy egy vegyesboltot is nyithatna", és állítólag még füstgránátot is tart a pult alatt, sőt azt beszélik, hogy "ő viszi Gyurcsánynak a legjobb nyalókákat is". Megjegyezte azt is: érdemes még szót ejteni "a részmunkaidős főpolgármesterről", aki "most inkább eladja a Városházát, csak hogy ne kelljen bemennie dolgozni".

Úgy fogalmazott: a baloldalnak négyévente van egy különös rituáléja, hogy "azték áldozásszerűen", még a választások előtt megbuktatnak valakit. 2014-ben Bajnai Gordont, 2017-ben-2018-ban Botka Lászlót, most pedig a főpolgármestert. Karácsony Gergelyt "a magyarázkodás és a felelősséghárítás koronázatlan királyának" nevezte, hozzátéve, miután megbukott, kellett hozni egy "új messiást", akit a "tengerentúlról rendeltek".

Márki-Zay Péterre, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjére utalva úgy értékelt: találtak egy olyan "derék baloldalit, aki egy megnyerő porszívóügynök magabiztosságával tudja magáról állítani, hogy jobboldali."

Ugyanakkor arra figyelmeztetett: aki baloldali kormánytöbbséget szervez, úgy beszél, mint egy baloldali, baloldali programot kíván végrehajtani, és úgy törölné el a rezsicsökkentést, mint egy baloldali, úgy mentegeti az illegális migránsokat, mint egy baloldali, és a szövetségesei is baloldaliak, az bizony baloldali.

Kocsis Máté hangsúlyozta: a baloldal 15 év alatt eljutott Gyurcsány Ferenctől Gyurcsány Ferencig. A DK a legerősebb baloldali párt, Gyurcsány Ferencnek van a legnagyobb pártja, a legnagyobb támogatottsága, a legnagyobb médiaháttere és közösségi médiaháttere, a legtöbb nemzetközi kapcsolata.

Úgy fogalmazott: ha az ellenzék nem akarna kormányra kerülni, akkor a helyzet nevetséges lenne, de így inkább siralmas.

"Egybevetve mindent, ismerve Gyurcsány Ferenc kormányzását, ismerve a politikájukat, ismerve a mindenre való alkalmatlanságukat, összességében mindent mérlegre téve, az lesz a legjobb, ha mi nyerjük meg a jövő tavaszi választásokat" – zárta beszédét.

Deutcsch Tamás szerint Brüsszel el akarja venni a szabadságunkat

Brüsszel és a magyar baloldal el akarja venni tőlünk a szabadságunkat, a Fidesz-KDNP azonban azt megvédi – jelentette ki Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő a Fidesz 29., budapesti tisztújító kongresszusán vasárnap.

A politikus bírálta az Európai Uniót, mondván, az európai hatóságok semmit sem tesznek, amikor migránsok százezrei lépnek be a közösség területére, törvénytelenül.

Fotó, címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd

"Az Európai Unió nettó agyrém" – jelentette ki, példaként említve annak a tizenegy éves ír kislánynak az esetét, aki 1,1 millió forintnak megfelelő bírságot kapott, miután egy futballmeccs után beszaladt a pályára.

Kijelentette: "Brüsszel a hatalmával visszaélve hideg polgárháborút folytat a lengyelek és a magyarok ellen. Az egészpályás letámadás keretében el akarják venni tőlünk a szabadságunkat". A 21. században még mindig vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy azt elvehetik – folytatta –, akik meg akarják mondani, hogy Magyarország hogyan éljen. Még mindig vannak olyanok, akik azt tartják: minden csak úgy helyes, ahogy ők mondják.

"Szétvernének mindent, amin a szabadságunk alapul: a családjaink összetartó erejét, a házasság és a gyereknevelés hagyományos formáját, a szabad gondolkodáson alapuló, vitázó közösségeinket, az egyházainkat, majd végül a nemzeti szuverenitásunkat is" – mondta.

Szerinte Európa harmincéves története úgy is leírható, hogy eljutott a Brezsnyev-doktrínától a genderdoktrináig, a kommunista világbirodalom koncepciójától a brüsszeli birodalom koncepciójáig.

Azt ígérte: a Fidesz-KDNP képviselői meg fogják védeni az ország szabadságát Brüsszelben és Budapesten egyaránt. Megvédik például azt, hogy a magyarok szabadon dönthessenek a rezsiárakról, és ki fognak állni Brüsszelben a Magyarországnak járó fejlesztési forrásokért is. Úgy fogalmazott: "Ami jár, az jár."

A Fidesz-KDNP továbbra is nemet mond a bevándorlásra – hangoztatta, és megjegyezte, Brüsszel Magyarországra akarja kényszeríteni a betelepítési kvótát. Brüsszel és a magyar baloldal annak a lehetőségét is el akarja venni, hogy a magyar szülők szabadon dönthessenek gyermekeik neveléséről, de a Fidesz-KDNP képviselői nemet mondanak a gyermekekre leselkedő agresszív LMBTQI+ szexuális propagandára is.

"Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első" – zárta szavait.

Marek Kuczynski: hibrid háború folyik Lengyelország és Magyarország ellen

Marek Kuczynski, a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusa arról beszélt, hogy az utóbbi években gyakran megtapasztalják a szoros magyar-lengyel barátság jelentőségét, hiszen összeköti a két népet a sorsközösség, a közös történelem, továbbá az, hogy hasonlóan látják a jelen politikai valóságot és Európa jövőjét. A nemzet szabadsága és az állam szuverenitása számukra érték – jelentette ki.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Azt mondta: országaik szuverenitását nemcsak keletről, hanem nyugatról is támadják. Hibrid háború folyik a lengyel határon a Kreml által támogatott fehérorosz rezsim miatt, de a veszélyek nemcsak keletről, hanem az unión belülről is származnak, mert egy szuperállami modellt próbálnak rájuk erőltetni – magyarázta.

Közölte: az EU-nak sürgős reformokra van szüksége, ezért decemberben Varsóban egyeztetnek majd az európai konzervatív pártok az unió jövőjéről.

Kiemelte: a magyar-lengyel és a visegrádi együttműködésnek köszönhetően Közép-Európa erős és erős is marad, ezért továbbra is együtt kell működniük.

Marek Kuczynski végül sok sikert kívánt a Fidesznek a jövő évi választásra.

Forrás: mti.hu