Vigyázzunk a hitelekkel: drasztikus kamatemelés van kilátásban – Tíz éve nem volt példa hasonlóra

A Magyar Nemzeti Bank rég nem látott lépésre szánhatja el magát, hogy segítsen a forint árfolyamán.

Az elemzők szerint csúnyán benézte az inflációs folyamatokat az MNB, ezért, hogy mentse a menthetőt – és a forint árfolyamát – rég nem látott, akár egy százalékponttal is emelheti a kamatot kedden a Monetáris Tanács – írja a nepszava.hu.

A jegybanki alapkamat ma még 1,8%. Ez szerdán már meghaladhatja a 2,8%-ot is.

Ilyen mértékű, vagy legalábbis ehhez hasonló jellegű monetáris szigorításra a 2008-as pénzügyi válság és államcsődközeli helyzet óta nem volt példa. Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnök a Népszavának elmondta, őt is a 2007 körüli állapotokra emlékeztetik a jelenlegi világgazdasági folyamatok. Ami közös a 13 évvel ezelőtti eseményekben és maiakban, az, hogy nem lehet a gazdaságpolitikát a korábban megszokott normák szerint alakítani, azzal a különbséggel, hogy a mai gondokat a koronavírus-válság okozta. Emiatt pedig sokkal nagyobb az infláció, ami nem hagy más lehetőséget a jegybanknak, mint hogy megemlejék a kamatot.

A pénzpiaci elemzők is erőteljes kamatemelést várnak,

ha másért nem is, a forint árfolyamának stabilitása érdekében. Török Zoltán, a Raiffeisen bank elemzője szerint akármennyire is fájdalmas, és akármennyire is nem erről szólt az MNB korábbi kommunikációja, a forint árfolyamának védelmében, az inflációs cél középtávon történő eléréséhez szükségesnek tűnik egy nagymértékű kamatemelés, amely még nem lesz az utolsó a sorban. Márpedig ez a változó kamatozású forinthiteleket, az úgynvezett BUBOR hiteleket is érintheti. Erről a témáról a Portfolió.hu írt korábban.

