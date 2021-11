A blikk.hu informátora szerint még maga Mészáros Lőrinc is megdöbbent, amikor Beatrix bejelentette, hogy el akar válni.

Magyarország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc és felesége 36 év után, tavaly szeptemberben tették közzé, hogy hivatalosan is véget ér a házasságuk. Azóta mindketten valaki más oldalán találták meg a boldogságot. Mészáros azóta megismerkedett, sőt, idén ősszel össze is házasodott Várkonyi Andreával. Nemrég pedig az is nyilvánosságra került, hogy Beatrix az egyik LifeTV-s műsorvezetővel, Joshi Bharattal ápol romantikus kapcsolatot – aki szintén pár hónapja jelentette be a válását.

Most pedig a blikk.hu-nak egy informátor azt is elmondta, hogy az események közel sem úgy alakultak, ahogyan a legtöbben gondolták.

Lőrinc és Andi még csak távolról ismerték egymást, amikor tavaly nyár elején Beatrix úgy döntött, 36 esztendő után, 54 évesen véget vet a házasságának, és új életet próbál kezdeni a házassága helyett

– mondta, és hozzátette: „a döntés teljesen váratlanul érte a férjét”.

Ekkor Joshi és Beatrix már jól ismerték egymást, hiszen Joshi annak a Life TV-nek volt a műsorvezetője, amelynek Beatrix a tulajdonosa. A párost jól ismerő egyik kolléga szerint házasságuk felbomlásának oka mindkettejüknél hasonló. Nem voltak nagy veszekedések vagy harmadik fél, mégis úgy érezték, kapcsolatuk kiüresedett, új impulzusokra vágytak. Azóta viszont egymásra találtak, a munkahelyi imsertségből hamar szerelem lett, és már ők is együtt élnek.

