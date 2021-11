Az eddigi hideg még csak a bemelegítés.

Fotó: Pixabay

A kiderul.hu munkatársa, Molnár László meteorológus, a 24.hu-nak elmondta, hogy a hét első felében ködös reggelekre és felhős, borús, szürke, párás nappalokra számíthatunk. A napot csak rövid időszakokra láthatjuk és elsősorban a keleti és az északkeleti országrészben. A hajnali hőmérséklet fagypont körül alakul, egyes fagyzugos területeken -5 fokot is mutathatnak a hőmérők, a maximum pedig nem haladja meg a plusz 5-6 fokot. Számottevő csapadék sehol nem valószínű – írja a 24.hu.

Csütörtökön viszont egy markáns hidegfront éri el Magyarországot északról.

Emiatt a magasban már szerda este-éjjel 6-8 fokkal hidegebb légrétegek áramlanak hazánk fölé. Ez a felszínen még nem okoz érezhető lehűlést, de a magasabban fekvő északkeleti tájakon hózáporok este, éjszaka alakulhatnak ki, a Zemplénben akár 1-2 centis hótakaró sem kizárt.

Csapadék egyébként a Salgótarján-Békéscsaba vonaltól északkeletre a legvalószínűbb.

Napközben az esetleges hó is elolvad majd a hegyekben. Ezzel együtt mindenhol tisztul a levegő, a fagypont körüli éjszakák után a nappali maximumok csütörtökön és pénteken is 4-11 fok körül alakulnak. Pénteken pedig már fel is szakadozik a front felhőzete, és bár felmelegedés kezdődik, ez nem fog sokáig tartani.

Az agronaptar.hu hosszabb távú előrejelzése szerint vasárnap újabb északi hidegfront tör térségünkbe.

Ez már érezhető lehűlést okoz, a fagyos éjszakákra bőven átlag alatti, 3-8, 2-7 fokos nappali maximumokkal. Ez a jövő hét folyamán már a síkvidéken is havat hoz. A modellek alapján november 24-én egy újabb hidegfront érkezése látszik, egyre valószínűbb, hogy időjárásunkban megnyílik az északi pálya.

Forrás: 24.hu, kiderul.hu, agronaptar.hu

Fotó: Pixabay