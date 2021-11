Márki-Zay Péter Orbán korábbi szövetségeseivel vacsorázott

2019 márciusában az Európai Néppárt 190 igen és 3 nem szavazattal – azaz elsöprő többséggel – megszavazta a Fidesz felfüggesztését a pártból.



Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

Ezzel szemben az ellenzéki miniszterelnök-jelölt komoly közeledésről számolt be a Facebook-oldalán.

Az Európai Unióban érzékelik Orbán Viktorral kapcsolatban nemcsak a korrupciós, de a nemzetbiztonsági kockázatot is. Szeretnék azt, hogy ha Orbánt leváltaná egy demokratikus, tisztességes, Európa-párti formáció, és nyilván az Európai Néppárt is szeretné azt, ha abban erős konzervatív irányultságú formáció is lenne.

Rendkívül jó személyes kontaktust alakítottunk ki Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével. A találkozót követően pedig együtt vacsoráztunk több vezető néppárti politikussal is.

Szeretnénk létrehozni egy konzervatív frakciót, amely egyesíti a konzervatív erőket az ellenzék táborában. Szándékunk az, hogy csatlakozzunk az Európai Néppárthoz. Brüsszelben ezt pozitívan fogadták, a csatlakozás folyamata azonban ennél összetettebb.