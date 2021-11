Újabb pofon a benzinkutasoknak – tarthatatlan állapotok kialakulóban a prémiumoknál is

Tegnap, a 480 forintban korlátozott 95-ös benzin és gázolaj első napján a 24.hu több olvasója is jelzett, hogy több kúton egyes prémium üzemanyagok ára sem lépte át a 480 forintos árat.

Ez azonban furcsának tűnhetett, hiszen a kormányzat azt kommunikálta, hogy a 95-ös benzin és a normál gázolaj árára fog sapkát tenni, a többi üzemanyagfajtáéra nem.

Grád Ottó a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Inforádióban ugyan óvatosan fogalmazva, de arra utalt, hogy

egyes prémium üzemanyagokra is vonatkozik a 480 forintban korlátozott ár.

Csak bizonyos előírásoknak megfelelő prémiumdízelek maradtak szabadárasak.

A két alapüzemanyag, a gázolaj és a 95-ös benzin 480 forintos áron minden kúton kapható lesz, most a prémium üzemanyagok forgalmazásában támadt bizonytalanság, mert elképzelhető, hogy ezek között is van olyan termék, amely a hatósági árképzés hatálya alá tartozik, a többit továbbra is a normál piaci áron lehet értékesíteni

– hangzott el a rádióban.

Ahogy arról már mi is beszámoltunk a benzinkutak nagy részénél a 480 forintban maximált ár már elviszi az árrésüket, sőt, azzal, hogy szerdán már 5 forinttal drágábban veszik a nagykereskedőktől a benzint, csak fokozza veszteséget.

Többen már a benzinkutak bukását vizionálják.

Vér fog folyni, Orbánék nem tehetnek kedvükre tönkre egy szektort, és nem nyomhatják le a vállalkozók torkán a saját akaratukat.

- írta valaki kommentben, aki azt is kifejtette, hogy a benzinár befagyasztása a kormánynak konkrétan nem jelent bevételkiesést.

Ám, ezek betartását ellenőrizni is fogják, és amennyiben az adóhivatal szabálytalanságot tapasztal:

első körben 100 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,

majd ismételt jogsértésnél egy időre be is zárathatja az üzemeltető összes kútját, itt a legkisebb büntetési tétel egy nap, a legnagyobb pedig fél év kényszerszünet, az ellenőrzések akár napon belül is ismétlődhetnek, és egy büntetést többször is ki lehet szabni. Ezen felül a pénzbírság és a bezárás egyszerre sújthatja a szabálytalankodó benzinkutat, a bírságot kiszabó határozat ellen nem lehet fellebbezni.

Forrás: 24.hu