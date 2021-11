Megszólalt a virológus a koronavírus szupervariánsáról: "Az első tapasztalatok nem túl rózsásak"

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az új szupervariáns miatt kezdtek el aggódni a befektetők. Ma reggel nagyot estek az ázsiai tőzsdék és szakadnak az amerikai határidős indexek, a keresleti félelmek közepette adják az olajat is, de kriptóba sem lehet menekülni. A WHO összeül az új vírusvariáns miatt, az EU pedig lezárásokat javasol a légi közlekedésben. Közben Európában is felbukkant a koronavírus legújabb szupervariánsa, már vizsgálják mit kezd a Pfizer vakcinája az új variánssal.



Extrém sok változást mutat a koronavírus Dél-Afrikában felbukkant változata:

az első tapasztalatok nem túl rózsásak, de messze vagyunk még attól, hogy bármit is tényként állíthassunk. A virológus szerint laikusként korai aggódni miatta.

A helyi hatóságok csütörtökön jelentették be az új variánst. Az új változat aggodalomra ad okot, mert több mint harminc mutációval rendelkezik, amelyek szokatlan mintázatba rendeződtek.

Pénteken délután az Európai Unióba is megérkezett a mutáns: Belgium jelentette, hogy találtak ezzel a változattal fertőzött beteget.

Dr. Kemenesi Gábor virológust, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontmunkatársát kérdezte a 24.hu.

Számos mutáció ami most a Nu variánsban benne van, eddig elszórva jelent meg egy-egy változaton, most viszont egyetlen típusban egyesülnek. Nem túlzás rá a szupermutáns megnevezés

– mondja a 24.hu-nak a szakember.

Rossz hír, hogy a külön-külön már ismert eltérések mellett megvannak benne olyan változatok is, amelyeket eddig csak kísérleti úton jelzett a tudomány, és amelyeket nyilván jó lett volna elkerülni a gyakorlatban. Kutatói körökben nagy aggodalom övezi, és a világ minden táján hatalmas lendülettel vizsgálják.

Hozzátette:

Először is ismerjük a szerkezetét, a begyűjtött változásokat és egyelőre úgy tűnik, hogy fertőzőképesebb a deltánál. Jó hír, hogy már most létezik olyan PCR-eljárás, amivel gyorsan kimutatható. A következő szint legfőbb kérdése az, mennyire hatékonyan terjed, és képes lehet-e más variánsok kiszorításával dominánssá válni a világban.

Kemenesi szerint egyenlőre úgy tűnik, hogy igen hatékonyan terjed és képes lehet uralni a járvány lefolyását, de ez még mindig csak feltételezés.

A harmadik szint a megfigyelés, perdöntő kérdés ugyanis, hogy a B.1.1.529 hordozta konstelláció a gyakorlatban milyen hatású. Mennyire súlyos betegséget okoz? Képes-e, és ha igen, milyen módon és mely pontokon „kijátszani” a vakcinák és az immunrendszer védelmét? Milyen a fertőzőképessége valós élethelyzetekben

– sorolja a legfontosabbakat Kemenesi Gábor.

Amíg pedig a kockázatokat sem ismerjük pontosan, negyedik lépésként mindenképpen meg kell próbálni „kint tartani”. Izrael például azonnali hatállyal utazási korlátozásokat rendelt el több afrikai országgal szemben.

Kemenesi Gábor megismétli: jelenleg a kutatáson van a hangsúly, laikusként még korai aggódni, a legfontosabb most a negyedik hullám elleni védekezés. Hosszabb távon pedig ez az eset nagyon szépen rávilágít a tényre, miszerint a koronavírust addig nem győzzük le, míg a világ bármely pontján maradnak átoltatlan régiók.

