Szupervariáns: Aggasztó fejlemények – az EU lezárásokat javasol, a WHO összeül

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az új szupervariáns miatt kezdtek el aggódni a befektetők. Ma reggel nagyot estek az ázsiai tőzsdék és szakadnak az amerikai határidős indexek, a keresleti félelmek közepette adják az olajat is, de kriptóba sem lehet menekülni. A WHO összeül az új vírusvariáns miatt, az EU pedig lezárásokat javasol a légi közlekedésben.



Fotó: Pixabay

A Dél-afrikai Köztársaság illetékes hatóságai csütörtökön számoltak be arról, hogy az országban a koronavírus új variánsát fedezték fel, amely a B.1.1.529 nevet kapta.

A variáns aggodalomra ad okot, mert több mint harminc mutációval rendelkezik, amelyek szokatlan mintázatba rendeződtek – írja a Blikk.hu.

Ennek következtében a variáns könnyebben kikerülheti a szervezet immunválaszát, valamint gyorsabban terjed a fertőzés.

Ursula von der Leyen Twitter-bejegyzésére hivatkozva a hvg.hu azt írta:

Az Európai Bizottság a tagállamokkal szoros együttműködésben javasolni fogja a vészfék mechanizmus aktiválását a dél-afrikai régióból induló légi közlekedés leállítására az új koronavírus-változat miatt

Az uniós bejelentést megelőzően a brit kormány, valamint Izrael már csütörtökön utazási korlátozásokat rendelt el több afrikai országgal szemben.

A BBC brit közszolgálati médiatársaság által csütörtökön idézett szakértők szerint

az új változat mutatja az eddigi legnagyobb számú mutációt az eredeti koronavírus-variánshoz képest, és most elsősorban azt kell vizsgálni, hogy nem tud-e valamilyen mértékben áthatolni a koronavírus ellen jelenleg használatos oltóanyagok nyújtotta védelmen.

Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői pénteken tárgyalnak az az új, Dél-Afrikában felbukkant koronavírus-variánsról. Eldöntik majd, hogy a „figyelemmel követendő” (variant of interest) vagy az „aggodalomra okot adó” (variant of concern) kategóriába teszik – írja a 444.hu a Guardian nyomán.

Az enyhébb besorolásnál két feltételnek kell megfelelni:

a variáns genetikai változásai várhatóan vagy bizonyítottan változtatnak a vírus alapvető jellemzőin (terjedés, betegség súlyossága, immunválasz kikerülése), több országban terjed, egyre több esetben azonosítják, így globálisan egyre nagyobb veszélyt jelent.

A második kategóriába tartozó variánsokra legalább egy igaz az alábbiak közül:

gyorsabban terjednek, új típusú klinikai tüneteket okoznak, csökkentik a közegészségügyi intézkedések, a vakcinák vagy a betegség kezelési módszereinek hatékonyságát.

Az emlegetett variáns több mint harminc mutációval rendelkezik a tüskefehérjében, ami megváltoztathatja a vírus viselkedését.

Forrás: Blikk.hu, 444.hu

Címlapkép: Pixabay