Direkt36: az Áder Jánost védő Köztársasági Elnöki Őrség vezetőit is megcélozták a Pegasus kémszoftverrel

A Direkt36 hétfő reggel jelentkezett a Telexen a Pegasus-kémszoftver magyar felhasználásával kapcsolatos újabb cikkével, melyben azt állítja az oknyomozó portál, hogy a kémprogrammal 2019-ben az Áder Jánost és családját védő Köztársasági Elnöki Őrség két tagját is megcélozták.

A Direkt36 állítása szerint az egyik célpont az Elnöki Őrséget létrehozó és att parancsnokként irányító Pomozi Sándor dandártábornok volt, aki célponttá válása idején még ezredesként szolgált. Vele Áder Jánosnak bizalmi a viszonya, Pomozi már 1999-ben is szerepet vállalt Áder védelmében (aki akkor házelnök volt). A másik célpont a cikk szerint Pomozi egyik korábbi legközvetlenebb munkatársa, az Elnöki Őrség taktikai támogató csoportját (a "kommandósokat") akkoriban vezető Viplak Attila törzszászlós volt, aki Ádert jellemzően a magánprogramjain és a külföldi utakon kísérte, de az elnök családtagjainak védelme is hozzá tartozott.

"A Pegasus-célpontok olyan testőrségi vezetők, akik a legrészletesebb információval rendelkeztek az elnök és családja összes programjáról és találkozójáról, köztük a magánjellegű tevékenységeikről és külföldi utazásaikról. Pomozinál fut össze ugyanis a köztársasági elnök és családja személyi védelmével kapcsolatos összes információ. Viplak már nem tagja az őrségnek, de korábbi kiemelt szerepét mutatja, hogy szolgálata idején őt jelölték ki arra, hogy az ország vezetését fenyegető terror- vagy katonai támadás esetén Áder Jánossal beköltözzön egy titkos bunkerbe.

A Direkt36 mindkettejük telefonszámát beazonosította abban a több mint 50 ezer számot tartalmazó kiszivárgott adatbázisban, amely a Pegasust gyártó NSO Group külföldi kliensei által megfigyelésre kiválasztott célpontokat tartalmazza. Viplakot két – személyes és szolgálati – telefonszámán keresztül vették célba az izraeli kémszoftverrel 2019 nyarán, míg a fontosabb célszemélynek tűnő Pomozi számát jóval hosszabb ideig, 2019 tavaszától legalább több hónapon keresztül választották ki megfigyelésre"

Az oknyomozó portál szerint Áder testőreinek megfigyelése mögött a rendvédelmi szervek közötti belső konfliktus állhat valószínűleg, mivel Ádert 2015-ig a Terrorelhárítási Központ (TEK) védte. Ám Ádernek a bizalma erősen megingott a szervezet vezetőjében (Hajdu János korábbi kommandós, Orbán személyi testőre, majd 2010-től a TEK vezetője), mert azt gyanította, hogy magánprogramjairól a TEK információt ad ki Orbánnak. Ezt anno Csikász Brigitta újságíró írta meg, a Pegasus kémszoftverrel őt is megfigyelték évekkel később – olvasható a cikkben.

A Direkt36 cikke szerint a Pomozi vezette egység végig ellenállt azon törekvéseknek, hogy részletes információkat adjanak ki az elnök programjairól és találkozóiról a TEK-nek. A két szervezet közti szakításra azután került sor, hogy az elnöki őrség egy gyanús technikai eszközt talált Áder rezidenciáján. Ezután vált ki a testőrség a TEK-ből, és a Készenléti Rendőrségen belül létrehozták a Köztársasági Elnöki Őrséget. 2019-ben újra erős lett az ellentét a két szervezet között, mert az elnöki őrség erős intézményi garanciákkal, önálló területi szervvé alakulással igyekezett a függetlenségét megerősíteni (ez végül a TEK ellenállásán megbukott); és ekkortájt vált a két vezető a Pegasus célpontjává – olvasható a cikkben.

Az oknyomozó portál megkereste a Köztársasági Elnöki Hivatalt az állításaikkal kapcsolatban, a KEH-nél ezek egyikét sem tagadták, de csak annyit reagáltak hogy a Hivatal nem kívánja kommentálni a "feltételezéseket". A Direkt36 megkereste a TEK-et is, onnan nem kaptak választ, mint ahogy megkeresték Pomozit is, aki úgy reagált, hogy nem nyilatkozhat a médiának.

Viszont az azóta már leszerelt Viplak Attila részletesen válaszolt a portálnak: "számára az a legaggasztóbb, hogy akik őt és felettesét megfigyelhették, azok rajtuk keresztül a köztársasági elnökről és családjáról is gyűjthettek információkat."

Mi nem csak a biztonságát védtük a köztársasági elnöknek, hanem a méltóságát is. Ez például azt jelenti, hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy az elnök úr és családja mikor mit csinál, hová megy, kivel találkozik. Ha ezek az információk ráadásul illetéktelen kezekbe kerülnek, az akár még a védett személy biztonságát is veszélyeztetheti

A Direkt36 Viplak telefonját nem tudta átvizsgáltatni a kémszoftver nyomait kutatva, mert a 2019-ben használt telefonjától már megvált. Az, hogy valaki a listára felkerült, még nem jelenti önmagában azt, hogy le is hallgatták, de a korábban napvilágra került megfigyelt személyek telefonjainak átvizsgálásakor a kémszoftver nyomaira bukkantak.

Azt Viplak is elismerte a portálnak, hogy 2014-től kezdve fokozódott a nyomás az elnöki testőrségen, hogy jelentsék Áder útjait a TEK vezetése felé, de ezt ők úgy hárították el, hogy a sofőri menetlevelekbe nem írtak pontos címet, csak azt, hogy Budapest belterülete. Attól tartottak ugyanis, hogy a pontos cím esetleges kiszivárgása a védett személy biztonságát veszélyeztetné. A fentebb már tárgyalt gyanús techinaki eszköz feltűnése az elnöki rezidencián is olaj volt a tűzre a két társaság között, aztán az akkor már csak Áder és családja védelmét ellátó Pomozi olyan figyelmeztetést kapott, hogy lehallgatja őket a Nemzeti Védelmi Szolgálat – erre munkatársait is figyelmeztette – olvasható a cikkben, amelyből az is kiderül, hogy Viplak Attilának mikor tűnt fel, hogy megfigyelés alatt áll.

