Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint a DK elnökének hétvégi posztja után sokan megijedtek, sok DK-s szavazó gondolhatta azt, hogy ő megtilthatja a kampányolást Gyurcsánynak.

Gyurcsány Ferenc szombaton tett közzé egy bejegyzést Facebook-oldalán. Márki-Zay Péter fényképét posztolt, és azt írta hozzá: "nagyon jó találkozó volt, Arató Gergellyel mentem. Azt kérte a kapitány, hogy ne kampányoljak. Így fogok tenni. Akkor így."

Márki-Zay Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában hétfőn azt mondta: posztja után felhívta a DK elnökét, és megkérte, ha tényleg azt szeretné csinálni, amit ő kér, akkor hasonló posztokat ne tegyen közzé, mert ez sokakat megrémített, elsősorban a DK-s választókat. A miniszterelnök-jelölt szerint sok DK-s szavazó azt gondolhatta, hogy ő megtilthatja Gyurcsánynak a kampányolást. Emellett nagy megtiszteltetésnek venné, ha Gyurcsány nem szólítaná őt kapitánynak.

Azt is elmondta, hogy két héttel korábban beszéltek Gyurcsánnyal, szerinte, mint fogalmazott, a DK-s szavazók voltak türelmetlenek, miért nem vállal a párt elnöke aktívabb szerepet a kampányban, de elismerte, hogy erre valóban megkérte őt. Úgy fogalmazott: továbbra is azt gondolja, hogy a kampány nem a pártokról vagy a pártvezetőkről szól, hanem az összellenzékről, de természetesen számítanak a DK-ra is ebben.

Márki-Zay Péter szerint az ehhez hasonló posztok kimondottan ártalmasak, ha az ellenzék el akarja veszíteni a választást, akkor valóban ebbe az irányba érdemes menni, de szerinte Gyurcsány Ferenc se így gondolja, és ő csak megkérte, hogy a kommunikációt igazítsák ehhez.

Forrás: ATV.hu