"Orbánék 20 ezer migránst telepítettek be, ebből 160 milliárd forintot loptak el" – nagyinterjút adott Márki-Zay

A fideszes múlttal kapcsolatban és a kormányzással összefüggésben elmondta, hogy 2002 előtt volt demokrácia, sajtószabadság, jogállam, 2010 után ezek leépítése lett a koncepció.

Fájdalmas, mert ma is azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év legjobb kormánya, az első Orbán kabinet volt, de emellett azt is gondolom, hogy az elmúlt 30 év legrosszabb kormánya az utolsó három Orbán kabinet.

- mondta el.

Az ős Fideszes Hódmezővárhelyen esélytelennek tartották. Lázár János pedig bukott.

Lázárnak nagy érdeme, hogy dinamizáltuk a kormány működését, de elvesztettük Hódmezővásárhelyt, amit most vissza kell szereznie

– mondta Orbán Viktor Lázár leváltásakor.

Aztán jött a miniszterelnök-jelölti választás és megint esélytelennek tartották. A Fideszes „agytröszt” 100 milliókat ölt a Stop Gyucsány, Stop Karácsony kampányba, mert Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét gondolták a befutónak. Aztán Karácsonyt is legyőzte. Majd jött a döntő Dobrev Klárával és ismét kevésbé tartották esélyesnek és megint győzött.

Engem is meglepetésként értek ezek a győzelmek. Pusztán a matematikai esélyeket mérlegelve én se magamra fogadtam volna.

- mondta.

Én azt látom, Orbán Viktor rám tippel, hogy én fogok nyerni

- tette hozzá.

Szerinte Orbán egyértelmű jeleket ad. Amikor a jövőre lejáró kaszinó koncessziókat már az idén meghosszabbítja, amikor jövő évben kellene kineveznie a Médiahatóság vezetőjét 9 évre, de a biztonság kedvéért most lemondatja előre és új embert nevez ki 9 évre. Nem mer kiállni vitázni. Ez mind azt jelenti, hogy attól fél, elveszíti a következő választást.

Rrészünkről valóban létezik egy proaktív kapcsolatkeresés, ami a választási győzelem szempontjából fontos. Pozsonyban Mikuláš Dzurindával találkoztam, Varsóban Donald Tuskkal, Brüsszelben pedig Manfred Weberrel és mindenütt más nagyon fontos politikai vezetőkkel is. Ami a lényeges, hogy ezeket a találkozókat ugyan mi kezdeményeztük, de abszolút nyitott kapukat találtunk. A másik oldal a nagykövetek. Nekik az a dolguk, hogy megkeressék a potens politikai szereplőket, ahogy 2009-ben Orbán Viktort is meghívták.

- árulta el a miniszterelnök jelölt.

Azt is megkérdeztük, hogy mi az unió álláspontja a migráció és az LMBTQ-k ügyében. Megnyugtattak minket, hogy senki semmit nem akar rákényszeríteni Magyarországra. A migránsokat se és a meleglobbit se.

- fejtette ki a azzal kapcsolatban, hogy szeretné ha az embereknek is lenne képviselete európai uniós szinten is, az Európai Néppártban a Fidesz helyén. Komoly pártot szeretnének felépíteni Pálinkás József és Gémesi György alakulatait is integrálva.

Ezért lobbiztam Brüsszelben, Varsóban és Pozsonyban is, azt kell mondanom, hogy átütő sikerrel.

- mondta el, és azt gondolja, hogy a Fideszben is maradtak tisztességes emberek.

Arra, hogy van-e valami sorrend a fejében, hogy mit tenne, ha legyőzné Orbán Viktort annyit felelt:

Nincs, inkább egy téma szerinti fontossági sorrendem van. Egy rövid, új alkotmány kell, rengeteg fékkel és ellensúllyal. Ebben például olyan tételekkel, hogy miniszterelnök maximum két ciklusig lehessen valaki, vagy a bírói függetlenség helyreállításával. Azonnal kirúgjuk Polt Pétert és el kezdjük felgöngyölíteni a legfelháborítóbb korrupciós ügyeket, mint például a letelepedési kötvény, amivel a Rogánhoz kapcsolható üzleti kör 20 ezer migránst telepített Magyarországra.

Szerinte ebből 160 milliárd forintot loptak el, miközben az állam 17 milliárdot veszített. Vagy amikor a baltás gyilkos kiadatásáért cserébe Azerbajdzsánból egy titkos magyar számlára dollármilliók érkeztek. Amikor a Covid vakcina beszerzésnél legalább 15-20 milliárdot loptak.

Vagy a 300 milliárd forintért vett használhatatlan, raktárban porosodó lélegeztetőgépek ügye. Ezeken a legfelháborítóbb eseteken szisztematikusan végig megyünk és Bíróság elé állítjuk a bűnösöket.

- tette hozzá.

Az már egyértelmű, hogy mit akar tenni a 9 évre bebetonozott emberekkel.

Kirúgjuk őket. Poltot biztos, mert az még a Fidesz alkotmányával is szembe megy, ahogy kinevezték. A Fidesz alkotmánya szerint is a kizárólagos hatalomépítés alkotmányellenes. Ugyanez az alkotmányjogi probléma a tisztán fideszesekből álló Alkotmánybírósággal.

- fejtette ki.

Több sebből vérzik az egészségügy. A legnagyobb gondot a szakemberhiány jelenti. Itt ők, a rendszert tekintve egy versenyalapú, normatív támogatási modellben gondolkodnak. Az egészségügy sikerágazatai jelenleg is éppen azok, amelyek piaci alapon működnek. A háziorvosok és a vesedialízis központok. Állami pénzből, egybiztosítós rendszerben, normatív módon, paraszolvencia nélkül. Ügyfelek elégedettek, a szolgáltatás magas színvonalú.

Ezt a modellt szeretnénk kiterjeszteni. Állam, egyház, önkormányzat, alapítvány versenyezhet majd egy-egy egészségügyi intézmény működtetéséért. Az nyer, aki a leghatékonyabban tudja majd működtetni az adott egységet. Várólisták, hálapénzek megszűnnek.

- állapította meg.

Ez utóbbit ugyan betiltotta kormány, miközben a motivációval nem csinált semmit. A teljesítmény, a minőség teljesen kimaradt a reformjukból, ami benne van, az csak a parancs, a kényszer. Jelenleg semmi nem motiválja az egészségügyi dolgozókat abban, hogy többet és jobban dolgozzanak.

Szeretnénk továbbra is gázt vásárolni Oroszországtól, kereskedni Kínával. A hangsúly a kölcsönös előnyökön van. A magyar miniszterelnöknek, mint egy szuverén ország képviselőjének bele kell tudnia szólnia abba, hogy merre menjen a kínai érdekből, de magyar pénzből épülő Belgrád-Budapest vasútvonal, vagyis, hogy ne a pusztán keresztül menjen a vasút, hanem Kecskeméten és Szegeden keresztül.

- mondta el.

