Politológus: egyértelmű, hogy a kormány csak a választások miatt módosította a SZÉP-kártya felhasználási szabályait

Szerinte az egész nem több, mint egy kampányfogás, de az is kiolvasható a lépésből, hogy a már kedvezőbb anyagi helyzetű családoknál is nehezebb a bevásárlás.

A Népszavának nyilatkozott Szentpéteri Nagy Richard politológus, alkotmányjogász, aki szerint a SZÉP-kártyák felhasználhatóságát érintő karácsonyi módosítás nem egyéb kampányfogásnál. (A módosítás szerint 2022. február 1. és május 31. között élelmiszert is lehet vásárolni a kártyával, ezt maga Orbán Viktor jelentette be karácsony előtt pár nappal.)

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az időzítés és a részletszabályok is azt támasztják alá, hogy a kormány csak a jövő évi országgyűlési választások miatt módosított a SZÉP-kártyák felhasználási szabályain.

Szentpéteri szerint az orbáni bejelentés, valamint a módosítás időbeli hatálya mind azt mutatják, hogy az egész nem egyéb kampányfogásnál.

Míg a választópolgárok élelmet, a kormánypártok szavazatokat vásárolnának az intézkedéssel

- tette hozzá.

Szentpéteri az ellenzéki esélyeket is latolgatta kicsit a lapnak, úgy látja, hogy "miután az ellenzék egységesebbé vált, és papírforma szerint legalább 50 százalékos esélye lehet a győzelemre, a Fidesz kampányában a megszokott propaganda-elemeken – migránsozás, brüsszelezés, újabban a melegellenesség – túl nagyobb szerepet kap az osztogatás."

A Népszavának nyilatkozott Bass László szociológus is, aki szerint a SZÉP-kártya felhasználhatóságának kiterjesztését nem lehet egy az egyben a szegényebb településeken választások előtt rendre feltűnő krumpliosztogatásokhoz hasonlítani, mert a szegénységben élő családk nem nagyon találkoznak a SZÉP-kártyával sem. Ehhez ugyanis állandó, stabil munkaviszony kell, mivel ez egy béren kívüli juttatás, amellyel Bass szerint a szegények szemszögéből nézve "luxuscélokra" lehet fordítani: éttermekre, szállodákra, kulturális szabadidő eltöltésére.

Szentpéter Nagy Richard a lapnak azt is felvetette, hogy azzal, hogy a SZÉP-kártyát már élelmiszer-vásárlásra is lehet használni, az azt mutatja, hogy már a kedvezőbb anyagi helyzetű családok is inkább erre vannak rászorulva.

"A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa munkavállalói oldalának ügyvivője, Gosztonyi Gábor szerint sok munkavállalónak jelenthet segítséget az intézkedés, különösen a közszférában dolgozóknak. Ám úgy véli, ez egyben azt is sugallja, hogy a fizetések “nincsenek a toppon”. – Az, hogy a kormány a megélhetést segíti a regenerálódás helyett, jó is lehet. Viszont ha egy munkavállaló szívesebben költené a rekreációra szánt pénzt élelmiszerre, ott valami baj van – fogalmazott Gosztonyi Gábor."

A cikk szerint nem is véletlen, hogy a szállodai és vendéglátós oldal képviselői aggódnak a módosítás miatt, erről Baldauf Csaba, a Szállodaszövetség elnöke is beszélt hétfőn, aki szerint a szállodásokat és vendéglátósokat meglehetősen váratlanul érte a miniszterelnöki bejelentés. A szövetség elnöke úgy látja, a SZÉP-kártyák felhasználása és az adókönnyítés nagy szerepet játszott a turizmus tavalyi újraindításában, stabil bevételt hozott nekik, és ezért is aggasztó a kártya felhasználásának módosítása a számukra.

Forrás: nepszava.hu