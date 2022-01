Tovább emelik a képviselők fizetését, Kövér László is jól jár márciustól

Akár 75 ezer forinttal is emelkedhet márciustól a parlamenti képviselők fizetése, a bruttó alapbérük 1,3 millió forint is lehet. Kövér László házelnökként akár 200 ezer forinttal is többet kereshet havonta tavasztól, bruttó bére elérheti a 3,5 millió forintot.

Az rtl.hu cikke szerint márciustól emelkedik az országgyűlési képviselők fizetése, akár 75 ezer forintos emelkedés is lehet, ami azt jelenti, tavasztól a bruttó alapbérük elérheti az 1,3 millió forintot. Ennél azonban szinte az összes politikus többet kereshet majd, mert a bizottsági helyek és egyéb tisztségek után is jár pluszpénz.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) kurátora beszédet mond a Polgári Magyarországért Díj átadásán a Pesti Vigadóban 2021. december 17-én. Az elismerést Schmittné Makray Katalin, Schmitt Pál volt köztársasági elnök felesége vehette át.

Fotó, címlapkép: MTI/Balogh Zoltán

Kövér László házelnök járhat a legjobban a cikk szerint, ő az rtl.hu számításai szerint havonta akár 200 ezer forinttal is többet kaphat, az emeléssel csaknem bruttó 3,5 millió forint ütheti a markát havonta.

Az emelésre az országgyűlési törvény 2018-as módosítása ad teret, eszerint a képviselők mindig az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosának megfelelőt kapják meg, a béremelésük így automatikus, nincs szükség külön szavazásra. 2018-ban ezt a jogszabályt csak a kormánypárti képviselők és a német nemzetiségi szószóló szavazták meg.

Varga Mihály pénzügyminiszter a múlt héten arról posztolt a Facebookon, hogy 2021-ben az átlagkereset 428 ezer forintos volt (bár a KSH-nak még csak január-szeptember köztról vannak adatai). Tavaly ugyanez az érték még 403 ezer forint volt. A cikk szerint ha a várakozásoknak megfelelően 25 ezer forintos növekedés lesz az átlagbéreknél, akkor a képviselők fizetése ennek a háromszorosával, azaz 75 ezer forinttal nőhet. Kövér László fizetése a képviselői alapbér 2,7-szeresének megfelelő összeg, ő tehát nyolcszor annyit keres, mint egy átlagos magyar munkavállaló.

A cikk szerint "egy bizottsági tagság esetén az alapbér 1,2-szerese (1 millió 540 ezer forint) a fizetés, míg két bizottsági hely esetén már annak az 1,4-szerese, azaz csaknem 1,8 millió forint.

A frakcióvezetők az átlagbér hatszorosát keresik, így a fizetésük márciustól akár a bruttó 2,5 millió forintot is átlépheti, és 428 ezer forintos átlagbérrel számolva ugyanennyit vihetnek majd haza az országgyűlés alelnökei is.

A bizottsági elnökök fizetése 2,2 millió forint, míg az alelnököké 1,9 millió forint lehet az emelés után."

Forrás: rtl.hu