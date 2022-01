Jakab Péter: "A hazudós fideszesek menthetetlenek. Bukni is fognak a képviselőikkel, a propagandistáikkal, a kormányukkal együtt."

Jakab Péter közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy újabb pert nyert.



Fotó: MTI/Kovács Attila

"Ingatlanbirodalmat épít a Jobbik elnöke. Az újabb botrányokba keveredő Jakab Péterről ismét kiderült, hogy miközben egyszerű, hétköznapi embernek próbálja feltüntetni magát, egyre több lakást vásárol. A vagyona pedig egyre gyorsabban gyarapszik. Az újabb bizonyítékok szerint Jakab több lakást vásárolt Kelenföldön, de ezeket a családtagjai nevére íratta. Az ingatlanvásárlást bizonyító iratokat a Jobbik tagjai szivárogtatták ki" – hangzott el a Tények egyik korábbi adásában.

Jakab bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy a TV2 műsora ezúttal "azt hazudta, hogy ingatlanbirodalma van Kelenföldön, merthogy a rokonai ott laknak egy-egy panellakásban".

- írja.

Hiába na, van fantázia a „Tényeknél”. Vagy csak a Fideszből indultak ki. Vagy annyira utálnak, hogy szerintük a rokonaimnak a híd alatt kellene lakniuk, minden más opció gyanús. És persze hazudtak arról is, hogy az albérletemet kiadom másnak, és arról is, hogy minderről vezető jobbikosok tájékoztatták a „sajtót”.

- tette hozzá.

Hazudnak ezek minden hullámhosszon, és ezt nemcsak én mondom, hanem a bíróság is. Ezúttal a TV2-t kötelezte a Fővárosi Törvényszék, hogy ismerje be: hazudtak. Erről is. Megint. Pedig egyenesen a fideszes országgyűlési képviselő, Bajkai István ügyvédi irodáját hívták segítségül. Nem tudott segíteni. A hazudós fideszesek menthetetlenek. Bukni is fognak a képviselőikkel, a propagandistáikkal, a kormányukkal együtt.