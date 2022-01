Valaki lezárt rendőrségi területre jutott be a Várban, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a TEK

Az eset szombat este történt, a rendőrség oldalán egyelőre nincs hír róla, a hatóság csak nagyon szűkszavúan kommunikált eddig az ügyről.

Illegálisan hatolt be valaki egy zárt rendőrségi területre a Budai Vár közelében szombaton késő este – olvasható az MTI hírében.

Fotó: Illusztráció/wikipedia CC By-SA 3.0/Sztudva Gyöngyi

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtóügyelete annyit közölt, hogy "több rendőri szerv (KR, BRFK, TEK) részvételével intézkedés van folyamatban egy zárt rendőrségi területre történt illegális behatolás miatt".

A hírlavinát a Telex indította be még szombat este, amikor több olvasójuk is jelezte, hogy olyan este 10 óra körül a TEK páncélozott járművét és körülbelül 20 rendőrségi kisbuszt láttak a Budai Vár felé haladni. Egy másik olvasó arról számolt be a lapnak, hogy egy gyártelephez hasonló területre hatoltak be a rendőrök.

A Telex megkérdezte a rendőrséget az esetről, akiktől az alábbi szűkszavú tájékoztatást kapták:

„Több rendőri szerv (KR, BRFK, TEK) részvételével intézkedés van folyamatban egy zárt rendőrségi területre történt illegális behatolás miatt. Bővebb tájékoztatást nem kívánunk adni.”

A napokban derült ki, hogy Orbán Viktor és Emmanuelle Macron találkozójára a TEK védelme ellenére lazán besétált Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő, akinek még arra is volt bőven ideje, hogy szelfiket lőjön – de a rendőrségi konvojhoz is simán oda tudott csatlakozni, mikor két helyszín között szállították a védett személyeket.

Forrás: telex.hu, mti.hu