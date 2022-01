"Mit loptál a nénitől és a vendégektől?" – Orbán rendesen kapja az ívet az új videója miatt

Orbán Viktor a hétvégén különleges programon vett részt. Disznóvágásra ment és pálinkázott is a disznókörömből, ám most hétfőn volt ideje egy nénit is felköszöntenie, amiről ma egy videót is posztolt.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

Most egy 100 éves nénit látogatott meg a miniszterelnök, szűkszavúan csak annyit írt a képhez, hogy:

Edit néni 100 éves. Isten éltesse!

A mai videó alatt szintén felbukkant a gyorskommentáló-hadtest is, Deák Dániel, Cseri, és persze Harrach is kommentált a videóhoz, amelyben a miniszterelnök viccesedve koccint Edit nénivel.

Hollik aki legutóbb beosztottnak nevezte Márki-Zayt ehhez a videóhoz nem kommentált.

Sikerült kicseszni a kisnyugdíjasokkal, 25-30%-al nőtt a csirkefarhát ára, hogy sikerüljön előre behozni a majdani "veszteségeket". Nem, ne tessék gondolkodni, csak a kapkodás, csak a hozzánemértés, közgazdaságtan – ugyan már, minek. Felolvas kend 6 terméket egy papírról hamár megjegyezni nem tudja és mindenki viselje a következményeket. Gratulálok. FarhátraNemElőre!

- írta egy hozzászóló, egy másik pedig azzal reagált, hogy

szívből reméli mindenki pénztárcája megmaradt, és nem lopott a nénitől sem el semmit a "főnök".

Címlapkép: Facebook/Orbán Viktor