Orbán Viktor ma kispénzűnek vallotta magát, végül is érthető

Orbán Viktor ma reggeli rádióinterjújában egyebek mellett arról is beszélt, hogy miért ellenzi az egészségügy privatizálását – írja a HVG.hu.



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Azt magyarázta, hogy a gazdagoknak mindegy, milyen a rendszer, de aki nem gazdag, annak nem, majd megjegyezte:

a magyarok közül sokan vagyunk, sokan vannak, akik kispénzűek,

A magyar bérszínvonal még nincs ott, hogy minden állampolgár megengedhesse magának a magánegészségügyi ellátást. Ezért sem támogatja a kormány az egészségügy privatizálását.

A miniszterelnöknek az utolsó ismert adatok szerint nincs egy forint megtakarítása se. Két hét múlva – a legújabb vagyonnyilatkozatával – viszont csattanós választ adhat a károgóknak – írja a HVG.hu.

Így akár érthető is az első nekifutásra összehozott királyi többes,

hiszen hivatalos papír van arról, hogy a miniszterelnöknek egy forint megtakarítása sincs, legalábbis az utolsó ismert tényállás szerint.

A lap szerint nemcsak a tavalyi, de a tavaly előtti vagyonnyilatkozat is arról árulkodott, hogy üres az otthoni kassza.

Egy tavaly májusban adott interjújában Orbán Viktor azt is elmesélte, hogy őt is megviselte a járvány, hiszen ő is bérből és fizetésből él.

Forrás: HVG.hu

Címlapkép: Facebook