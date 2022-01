A tanárt elküldték és feljelentették, de fegyelmi eljárás indult két diák ellen is, akik megpróbálták lebuktatni a férfit.

Novemberben elküldtek egy szaktanárt a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumból, mert „az online térben korábbi figyelmeztetés ellenére pedagógushoz nem méltó módon viselkedett” – tártja fel az atlatszo.hu. Az iskola igazgatója beszámolt a rendkívüli felmentés körülményeiről: a pedagógus „sorozatosan vétett a szakma etikai követelményei ellen, a tanulókkal szemben tanúsított magatartása, a tanulók által elérhető közösségi oldalon szexuális viselkedése a tanulók lelki és mentális egészségét veszélyeztette”.

Az igazgató azt is elmondta: „magát egy iskolánk diákja rokonának kiadó, nem valódi lányprofil által küldött képre válaszul” a nemi szervéről küldött fotókat egy közösségi média platformon. A férfi a pornográf fotókat ráadásul egy olyan álprofilnak küldte, amit néhány, általa is tanított tizedikes diák hozott létre csapdának, miután a tanár az iskolában furcsán viselkedett a lányokkal.

Ezek a szexuális tartalmú fotók többekhez eljutottak, a tanárt elküldték és feljelentették, két diák ellen fegyelmi eljárás indult az elküldött tanár emberi méltóságának megsértése miatt.

Az atlatszo.hu forrása elmondta, hogy a diákoknak nem volt kihez fordulniuk segítségért, pedig több lány osztálytársuk rendszeresen arra panaszkodott, hogy kényelmetlenül érzi magát a tanár jelenlétében, mert a férfi „kellemetlenül bámulta a testüket”. Ezért próbálta néhány 10. osztályos fiú „a lány osztálytársaik védelmében” lebuktatni az egyik férfi tanárukat egy közösségi médiás álprofil segítségével. Az érintett szerint a tanárról az iskolában „köztudott volt”, mind a tanárok, mind a gyerekek körében, hogy „furcsán viselkedett a diáklányokkal”.

Mivel konkrét bizonyítékuk nem volt, a diákok egy csoportja egy erre a célra létrehozott álprofilon keresztül vette fel a kapcsolatot a tanárral, hogy lebuktassák. Az álprofilt egy 16 éves lány Instagram-oldalának tüntették fel. A fiktív diáklány a tanár által is tanított tizedikes osztályból az egyik diák azonos korú rokonának adta ki magát. Az álprofilt használó-készítő diákok többször üzenetet váltottak a tanárral, és egy idő után a gyerekek azt írták neki az álprofil nevében, hogy ő valójában nem is 16, csak 14 éves.

A tanár azonban ekkor sem hagyta abba az ismerkedést, csak arra kérte a fiktív gyereket, hogy ez ne derüljön ki, mert ő emiatt akár börtönbe is kerülhet. A nemi szervéről készült fotókat is küldött beszélgetőtársának – a rendelkezésünkre álló információkból nem derül ki, hogy akkor éppen hány évesnek gondolta a profilt. Ezek az intim szelfik az iskolában több gyerekhez eljutottak, mire az egyikük szólt róla a gimnázium igazgatójának. A gimnázium tizedikes diákjainak szülei az őszi szünet előtt kapták az ügyben az első levelet az intézménytől, arról, hogy a vezetőség rendkívüli szülőit hív össze egy az osztályt súlyosan érintő ügyben.

A gimnázium fegyelmi eljárást kezdeményezett az álprofilt létrehozó diákok közül kettő ellen, amiről ők tájékoztató e-mailt kaptak.

A szüleikkel együtt be kellett menniük az iskolába, hogy szóban is meghallgassák az indoklást, ami „a tanárral szembeni erkölcstelen viselkedés” volt. A szerkesztőségünket tájékoztató érintett szerint a szülők felé az iskola azzal érvelt, hogy „a gyerekek becsapták és behálózták a tanárt, majd visszaéltek a fotójával”. A gimnázium vezetése által fegyelmi eljárás alá vont két diák szülei a fegyelmi tárgyalást nem várták meg, hanem másik intézménybe vitték át a gyerekeket.

Azért döntöttek így, mert a botrány kirobbanása után kiderült, hogy az igazgató és munkatársai nem álltak a gyerekek mellé.

„Az érintett lányok ügyében nem történt semmi. Elvileg az osztályfőnök figyeli az osztály lelkiállapotát. Az az osztályfőnök, aki nem hitte el a lányok beszámolóját. Majd az osztályfőnöki órán jelezte a gyerekeknek, hogy rá nem számítsanak ezek után semmiben, és egyébként is beárulhatnák azt a pár fiút. Nem vizsgálják, történt-e más osztályokban is hasonló eset. Az osztályt azóta megbélyegzettként kezelik a tanárok. Az iskola a tanárai esetleges online zaklatásait feltételezi a gyerekekről és ezt fegyelmezéssel, elrettentéssel kívánja megoldani – lásd az érintettek közül kettő már nincs az iskolában –, nem pedig a bizalom kiépítésével. Hogy várják el így, hogy legközelebb a diákok a tanári kartól kérjenek segítséget ilyen esetben?” – számolt be a jelenlegi helyzetről a lap forrása.

