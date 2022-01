25 milliós támogatást kap Toroczkai mezőőrsége, amit a rendőrség is vizsgál

Az ásotthalmi mezőőrökről olyan videót tett közzé nemrég a Mi Hazánk Mozgalmat vezető Toroczkai László, amelyen az látszott, hogy felfegyverkezve keresik éjjel a határsértők nyomait. A rendőrség "közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése" miatt vizsgálódik.

A 444 cikke szerint több mint 170 millió forintot ad a kormány kilenc olyan településnek, melyek a déli határ mentén találhatók. A pénzből a mezei őrszolgálat fejlesztését lehet elvégezni a Magyar Közlönyben megjelentek értelmében.

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke beszédet mond a Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a Kossuth Lajos téren 2020. március 1-jén. Fotó, címlapkép: MTI/Mohai Balázs

A cikk szerint a második legnagyobb összeget, 25,4 millió forintot Ásotthalom kapja, melynek polgármestere a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László.

Az egykor a Jobbik soraiba tartozó politikus korábban egy videóban mutatta be, hogy a mezőőrök éjszaka, felfegyverkezve keresik az erdőben az illegális határátlépők nyomait, erre a célra pedig az önkormányzat térfigyelő kamerarendszerét is használják. A videó kapcsán a Társaság A Szabadságjogokért (TASZ) közérdekű bejelentést tett a rendőrségne, mert álláspontjuk szerint a mezőőrségnek ehhez nincs joga. A bejelentést a rendőrség feljelentésként értékelte, és eljárást indított "közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése" miatt. Az érintett kormányhivatal is beígérte, hogy vizsgálni fogja a mezőőrség és az önkormányzat tevékenységét, de ezzel megvárják a rendőrségi eljárás eredményét.

A cikk szerint a legnagyobb támogatást Mórahalom önkormányzata kapta (közel 75 millió forintot). Közel 13 millió forintot kapott Öttömös is – Ruzsával együtt –, ahol nemrég Orbán Viktor járt disznót vágni.

A támogatásból Röszke (12,7 millió forint), Zákányszék (6,35 millió forint), Kelebia (6,35 millió forint), Tompa (12,7 millió forint), Bácsalmás (12,7 millió forint), Domaszék (6,35 millió forint) is részesül.

Forrás: 444.hu